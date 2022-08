Saiba o que hoje é notícia

O Governo reúne-se hoje, em Manteigas, com os presidentes de câmara dos cinco concelhos mais afetados pelo incêndio da serra da Estrela, para aferir os prejuízos causados e definir medidas de apoios.

Segundo informação do gabinete da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o objetivo do encontro com os municípios da Covilhã (distrito de Castelo Branco), Guarda, Manteigas, Celorico da Beira e Gouveia (distrito da Guarda) é "avaliar as necessidades e respostas integradas para estes concelhos" na sequência do "maior incêndio florestal ocorrido este ano no país", incluindo "apoio às famílias, às empresas e à reabilitação das zonas afetadas", em pleno parque natural.

Pelo Governo, estarão presentes os ministros da Presidência, da Administração Interna, José Luís Carneiro, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes.

O incêndio na serra deflagrou no dia 06 de agosto na Covilhã e foi dado como dominado no dia 13, mas sofreu uma reativação dois dias depois. Foi considerado novamente dominado na noite de quarta-feira, dia 17.

Devido ao seu impacto, com a destruição de cerca de 25 mil hectares, de acordo com dados preliminares avançados pelas autoridades, os autarcas dos concelhos atingidos exigiram a ativação do estado de calamidade.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Gil Vicente e Famalicão defrontam-se hoje em Barcelos, no penúltimo encontro da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, à procura de regressar aos bons resultados na prova.

Os gilistas, no 13.º posto, com três pontos, recebem os famalicenses a meio do 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa e depois da pesada derrota sofrida ante o AZ Alkmaar (4-0), nos Países Baixos, a contar para a primeira mão da eliminatória.

Na última ronda da I Liga, o Gil Vicente tinha saído derrotado de Arouca (1-0), após se ter estreado na competição com um triunfo sobre o Paços de Ferreira.

Por sua vez, o Famalicão, que ocupa a 17.ª posição, ainda procura os primeiros pontos no campeonato, uma vez que averbou dois desaires em outros tantos jogos, ante o Estoril Praia (2-0), na ronda inaugural, e Sporting de Braga (3-0), na segunda.

O desafio entre as duas formações minhotas está agendado para as 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos.

A terceira ronda ficará concluída em 30 de agosto, com a receção do Benfica ao Paços de Ferreira, já depois de os 'encarnados' jogarem com o Boavista, no Bessa, para a quarta jornada, no dia 27.

LUSOFONIA E ÁFRICA

Uma campanha eleitoral renhida e polarizadora entre os dois principais partidos angolanos termina hoje com um comício da oposição na capital, enquanto o partido no poder foca as atenções no velório do antigo presidente José Eduardo dos Santos.

Desde domingo que o corpo de José Eduardo dos Santos está a ser velado na casa de família, seguindo-se depois as cerimónias fúnebres, que poderão acontecer no dia 28 de agosto e, por isso, o partido governamental, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), não tem realizado ações de campanha.

O atual Presidente, João Lourenço, encerrou a campanha no sábado e hoje irá participar, na qualidade de chefe de Estado, num encontro com mulheres em Luanda.

Já Adalberto Costa Júnior, líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), encerra a campanha com um grande comício numa das suas praças-fortes da capital, no Cazenga.

Depois de um primeiro mandato em que prometeu o combate à corrupção e o desenvolvimento do país, João Lourenço pede a continuidade e faz discursos contínuos de apelo à "paz".

Já Costa Júnior pede "mudança", uma palavra que se tornou quase símbolo para quem vai votar UNITA.

Os dois partidos que combateram na guerra civil que marcou mais de metade da história da Angola independente permanecem como os dois polos da cena política.