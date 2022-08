Saiba o que hoje é notícia

Os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) vão discutir hoje os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, em reuniões informais em Praga que assinalam a 'rentrée' política comunitária, depois das férias de verão.

A capital da República Checa -- país que assume a presidência semestral rotativa do Conselho da União até final do ano -- acolhe hoje de manhã uma reunião informal de ministros da Defesa, com a participação da ministra Helena Carreiras, e, entre hoje à tarde e até quarta-feira, uma reunião informal dos chefes de diplomacia dos 27, com a participação de João Gomes Cravinho.

Enquanto na reunião de ministros da Defesa, que contará com a participação do ministro ucraniano, os 27 debaterão os apoios que poderão continuar a prestar à Ucrânia para fazer face à invasão russa, no encontro de ministros dos Negócios Estrangeiros as atenções estarão centradas num debate entre os Estados-membros sobre uma eventual suspensão do acordo de facilitação de vistos a turistas russos.

Vários países, entre os quais a 'anfitriã' República Checa, têm reclamado uma proibição de entrada de turistas russos no espaço Schengen (espaço europeu de livre circulação), uma medida que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem vindo a reclamar, e que alguns Estados-membros ameaçam implementar de forma bilateral se não houver um compromisso ao nível da União.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 17.ª edição do Festival Internacional dos Açores, nas ilhas Terceira e São Miguel, começa hoje e vai assinalar os 100 anos do nascimento de José Saramago, com música clássica e erudita.

O festival arranca na ilha Terceira, com um concerto do violoncelista russo Pavel Gomziakov, no Palácio dos Capitães-Generais, em Angra do Heroísmo.

Gomziakov, que atua também na quinta-feira, no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, apresenta Bach, Prokofiev e Ysaÿe, tocando um violoncelo, produzido em 1703, em Roma, por David Techler.

O festival decorre até 04 de setembro e conta ainda, no cartaz, com Isabel Vaz, Vasco Dantas, Adriano Jordão, João Santos, Young-Choon Park, Zoran Imsirovic e Gulsin Onay.

DESPORTO

O Benfica procura isolar-se na liderança da I Liga portuguesa de futebol e manter o percurso 100% vitorioso na prova, ao receber o Paços de Ferreira, em jogo em atraso da terceira jornada.

A equipa lisboeta ocupa o segundo lugar, em igualdade com o campeão FC Porto e o Portimonense, todos com menos um ponto do que o Sporting de Braga, mas tem menos uma partida realizada, que disputará a partir das 20:15, no Estádio da Luz, frente ao penúltimo classificado.

Em contraponto com a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt, que venceu os três encontros anteriores sem encaixar um único golo (8-0 na diferença entre marcados e sofridos), o Paços de Ferreira averbou três derrotas e ainda não 'faturou' no campeonato da época 2022/23 (0-7).

A terceira jornada disputou-se há mais de uma semana, a meio da eliminatória entre Benfica e Dínamo Kiev, do 'play-off' de qualificação para a Liga dos Campeões, que os 'encarnados' ultrapassaram com duas vitórias: 2-0 em Lodz, na Polónia, e 3-0 em Lisboa.

A ronda ficou marcada pelo 'clássico' entre FC Porto e Sporting, que os 'dragões' venceram por 3-0, mas o campeão nacional perdeu no domingo a possibilidade de se isolar no comando da I Liga e pressionar o rival lisboeta, ao perder por 3-1 no estádio do Rio Ave, para a quarta ronda.

ECONOMIA

Os tripulantes da Portugália reúnem-se hoje em assembleia-geral para demonstrar "insatisfação" com o que consideram ser uma "gestão errática" da TAP, estando em cima da mesa a possibilidade de uma greve, segundo o SNPVAC.

"Poderá sair da assembleia-geral um pré-aviso de greve, há essa possibilidade", disse o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarroias, em declarações à Lusa.

Já em comunicado, o sindicato explica que os associados irão reunir-se em assembleia-geral "com o objetivo de demonstrar o seu descontentamento contra uma gestão errática, que trata de forma diferente e discriminatória os tripulantes da Portugália, como se estes tripulantes não fizessem parte do Grupo TAP".

INTERNACIONAL

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, vão abordar hoje a promoção das interconexões energéticas na União Europeia (UE), em particular a ligação da Península Ibérica à rede energética do resto da Europa.

Sánchez foi convidado por Scholz a deslocar-se ao território alemão e a participar numa sessão extraordinária do Conselho de Ministros na qual, durante dois dias, o executivo de Berlim irá discutir a estratégia de segurança nacional e os problemas do aprovisionamento energético decorrentes da guerra na Ucrânia.

Scholz defendeu publicamente, em agosto, a construção de um gasoduto pan-europeu, que ligue a Península Ibérica, desde Portugal, à Alemanha, para permitir a distribuição de gás a partir de outras origens que não a Rússia e assim diminuir a dependência energética alemã e de outros países da UE do gás russo.

As ligações para transporte de energia de Portugal e Espanha ao resto da Europa são quase inexistentes e os dois países da Península Ibérica têm pedido que se acelerem os projetos para construir gasodutos.

Na semana passada, o Governo alemão sublinhou que há um "grande consenso" entre Alemanha, Portugal e Espanha nesta matéria, que "tem sido sempre tema de conversações anteriores".

Sánchez já reafirmou "a determinação de Espanha" em avançar com o gasoduto previsto para os Pirenéus e a unanimidade com Portugal nesta matéria, mas garantiu que avançarão ligações com Itália se França demorar o processo.

PAÍS

O serviço regular da Transtejo deverá sofrer perturbações hoje à tarde na sequência de um plenário de trabalhadores que se vai realizar, anunciou a empresa de transporte fluvial entre Lisboa e a Margem Sul.

"Por motivo de realização de plenário geral convocado por organizações sindicais, representativas dos trabalhadores da Transtejo, bem como por motivos operacionais, prevê-se a interrupção do serviço regular", lê-se num comunicado divulgado na página de Internet da Transtejo/Soflusa.

A empresa prevê perturbações nas ligações Cacilhas -- Cais do Sodré entre as 14:20 e as 17:35 e, no sentido contrário entre as 14:35 e as 17:50, enquanto entre o Montijo e o Cais do Sodré os barcos devem parar das 13:30 às 18:00 e, no sentido contrário, das 14:00 às 18:00.

A circulação entre o Seixal e o Cais do Sodré deve ser interrompida das 14:00 às 17:50 e entre as 13:00 e as 17:55 no sentido contrário, indicou a Transtejo, acrescentando que espera que no percurso Trafaria - Porto Brandão - Belém os barcos estejam parados das 13:00 às 18:00 e, no sentido contrário, entre as 13:30 e as 18:30.

Os trabalhadores da Transtejo têm encetados várias greves nos últimos meses para reivindicarem valorização salarial e a melhoria do serviço público.