Saiba o que hoje é notícia

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, conclui uma estada de dois dias na Ucrânia com uma visita a Odessa (sul), cujo porto está a ser utilizado para a exportação de cereais ucranianos através do acordo impulsionado pela própria ONU e pela Turquia.

Guterres chegou na quarta-feira à cidade ucraniana de Lviv para um encontro trilateral com Zelensky e Erdogan, após encontros bilaterais com ambos os chefes de Estado, sobre a exportação de cereais.

Também focado pelos três líderes foi o estado geral do conflito, a necessidade de uma solução política e outras questões, como a situação na central nuclear de Zaporijia e as tentativas de envio de uma missão de especialistas internacionais para avaliá-la no terreno.

No dia 20, o chefe das Nações Unidas viaja para Istambul para visitar o Centro de Coordenação Conjunta que fiscaliza o cumprimento desse pacto.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A terceira edição do OperaFest começa em Lisboa com "Um Baile de Máscaras", de Verdi, e quer dar a conhecer a ópera a um público mais alargado.

O OperaFest começa hoje e prossegue até 10 de setembro, no Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, parceiro da Ópera Castelo, que produz o certame.

Da programação deste ano destaca-se a estreia absoluta da ópera "Minotauro", de João Ricardo, vencedor, no ano passado, do Prémio Carlos Pontes Leça, que toma o nome do antigo responsável pelo Serviço de Música da Fundação Calouste Gulbenkian.

"Minotauro" estreia-se no dia 06 de setembro, às 21:00.

***

O festival Paredes de Coura chega hoje ao penúltimo dia da 28.ª edição, com destaque para as atuações de Kelly Lee Owens, Arlo Parks e Ty Segall.

Nas margens do rio Coura, o festival, que este ano regresso após uma interrupção causada pela covid-19, vai ainda receber hoje Márcia, Sylvie Kreusch, Baleia Baleia Baleia, Boy Harsher, Arp Frique & Family, The Blaze, Ata Kak e Mal Grab.

O último dia do 28.ª Paredes de Coura assinala-se no sábado, com La Femme, Manel Cruz e PIxies, entre outros.

DESPORTO

O Estoril Praia procura regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol na receção ao Rio Ave, equipa que ainda não somou qualquer ponto desde que regressou ao primeiro escalão, na terceira jornada.

Na Amoreira, já está época, o Estoril bateu o Famalicão, por 2-0, no arranque do campeonato, mas na última ronda acabou derrotado no Minho, perante o Vitória de Guimarães, por 1-0.

O Rio Ave vem de um desaire em Alvalade com o Sporting (3-0), após ter arrancado a edição 2022/23 da I Liga com uma derrota caseira com o Vizela (1-0).

O encontro está agendado para as 20:15.

***

Portugal pode ver o seu pecúlio de medalhas nos Europeus multidesportos de Munique, Alemanha, aumentar para cinco, nas finais de Patrícia Mamona, no triplo salto, e do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500 metros.

Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica em Tóquio2020, pode voltar a um pódio, numa época em que falhou as medalhas nos Mundiais de pista coberta de Belgrado, em março, e ao ar livre em Eugene, Estados Unidos, mais recentemente.

Por seu turno, Fernando Pimenta, que saiu dos recentes campeonatos do mundo de canoagem, disputados em Halifax, Canadá, com três medalhas, duas de prata e uma de bronze, está a competir em quatro provas em Munique e disputa a final de K1 500 metros, a primeira de duas já agendadas - a outra é o olímpico K1 1.000 metros, a sua especialidade.

Também o ténis de mesa pode dar hoje uma medalha a Portugal, numa tarefa muito complicada para a mesatenista Shao Jieni, que defronta, pelas 13:15 (horas portuguesas), a sérvia Sabina Surjan, que, na ronda de 64, afastou a portuguesa Fu Yu, por 4-2.

A vencedora segue para os quartos de final, para, em caso de novo sucesso, ficar garantida a presença nas meias-finais e a conquista de uma medalha, uma vez que o ténis de mesa não prevê jogo para o terceiro lugar, atribuindo duas medalhas de bronze.

A competição masculina volta à ação depois de um dia de descanso, para cumprir os encontros da ronda de 32 e oitavos de final, numa fase em que ainda estão em prova Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Geraldo.

ECONOMIA

Os produtores agropecuários afetados pelos constrangimentos decorrentes da guerra têm até hoje para se candidatarem à reserva de crise de 24,3 milhões de euros.

Inicialmente, o período de candidaturas terminavam em 12 de agosto, mas o Ministério da Agricultura decidiu prolongá-lo até hoje, devendo o pagamento ser efetuado até 30 de setembro.

Em causa estão 24,3 milhões de euros, montante que tem por objetivo promover a sustentabilidade económica do setor, a sua manutenção e a capacidade de abastecimento do mercado.

Do total, 13,5 milhões de euros destinam-se ao setor do leite de vaca, 6,4 milhões de euros ao da carne de suíno e 4,4 milhões de euros ao das aves de capoeira.

Este apoio "teve em conta o maior impacto do aumento dos custos dos fatores de produção registado desde o início da guerra, nomeadamente a alimentação animal, energia e os fertilizantes, bem como os apoios que estão a ser aplicados nos Estados-membros da União Europeia geograficamente mais próximos e que competem nos mesmos mercados que Portugal", assinalou, em julho, o executivo.

A este montante soma-se a medida excecional, destinada ao continente, que é financiada pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), com 57,1 milhões de euros.

LUSOFONIA E ÁFRICA

O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) realiza hoje uma reunião para analisar a decisão do Tribunal de Relação, que impediu o partido de realizar o 10.º congresso ordinário, que deveria decorrer até domingo.

O PAIGC denunciou o que disse ser uma decisão ilegal do juiz Aimadu Sauané, que admitiu um recurso de agravo apresentado pelo militante Bolom Conte, que não concordou com uma outra decisão da mesma instância que dava razão ao PAIGC e ainda condenou o queixoso ao pagamento de multa.

Bolom Conte, que o PAIGC diz ter perdido, entretanto, a condição de militância, recorreu à justiça, em março, para impedir que o congresso ordinário tenha lugar, alegando ter sido injustamente impedido de entrar nas listas de delegados.

O congresso tem sido sucessivamente adiado desde fevereiro.

Na reunião, o PAIGC pretende posiciona-se "perante esta aberração jurídica em que um juiz de Tribunal de Relação sem competências para tal atende um pedido sem fundamento da parte contrária para requisitar a intervenção da polícia para impedir a realização do congresso".

Para a reunião, que deve ter lugar às 11:00 de Bissau (mais uma hora em Lisboa), o PAIGC convoca os membros do Comité Central (instância máxima entre congressos) e os delegados ao 10.º congresso vindos da diáspora.

PAÍS

A greve parcial de trabalhadores da Transtejo, que assegura ligações fluviais entre Lisboa e a margem Sul, termina hoje, depois de ter provocado a supressão de carreiras, sobretudo nos períodos de maior afluência da manhã e da tarde.

A paralisação, convocada por cinco sindicatos, começou no dia 08 de agosto e consistiu em três horas por turno/serviço, visando reclamar uma valorização salarial e a melhoria do serviço prestado.

Hoje, a primeira ligação a partir de Cacilhas com destino a Lisboa realiza-se apenas às 11:15, do Montijo às 12:00, do Seixal às 11:00 e de Porto Brandão/Trafaria às 09:30.

No sentido inverso, não há barcos entre as 16:30 e as 20:50 para Cacilhas, entre as 15:30 e as 20:10 para o Montijo, entre as 16:45 e as 21:00 para o Seixal e entre as 16:30 e as 21:00 para a Trafaria/Porto Brandão.

SOCIEDADE

O Ministro da Administração Interna e membros de várias áreas do Governo avaliam hoje as condições meteorológicas e do risco de incêndio para os próximos dias.

José Luís Carneiro, e a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, reúnem-se com membros das áreas governativas da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação, para avaliação do risco de incêndio, podendo ser anunciado um conjunto de medidas.

Na quarta-feira o ministro disse que não excluía a hipótese de um regresso à situação de alerta ou de contingência, tendo em conta as previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um aumento das temperaturas.