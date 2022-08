Responsável do Vaticano em encontro do clero em Fátima

O prefeito do Dicastério para o Clero, o sul-coreano Lazzaro You Heung-sik, é o convidado para a abertura do 10.º Simpósio do Clero, que, a partir de segunda-feira, discute em Fátima a "Identidade Relacional e Ministério Sinodal do Presbítero".

Realizado de três em três anos, o Simpósio do Clero -- este ano na décima edição -- é dirigido a cardeais, bispos, padres e seminaristas portugueses, tendo o último encontro, realizado em 2018, sido dedicado ao tema "O Padre: Ministro e Testemunha da Alegria do Evangelho".

Organizado pela Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios (CEVM), presidida pelo bispo de Vila Real, António Augusto Azevedo, o simpósio é um momento de formação que, além do responsável pelo Dicastério para o Clero, no Vaticano, vai contar com a participação de Piero Coda, secretário-geral da Comissão Teológica Internacional, ou Nathalie Becquart, subsecretária-geral do Sínodo dos Bispos.

"O sacerdócio no pós-concílio: luzes e sombras", "Para uma vivência saudável do ministério sacerdotal", "A vida do padre vista pelas famílias e pelos jovens" ou "A relação do ministério sacerdotal com outros estados de vida" serão alguns dos temas em discussão nos quatro dias de trabalhos marcados para o Centro Pastoral Paulo VI.