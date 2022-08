Novo responsável da ONU para alterações climáticas será Simon Stiell

O novo responsável da Convenção da ONU para as Alterações Climáticas será Simon Stiell, de Granada, em substituição da diplomata mexicana Patricia Espinosa, anunciou hoje a organização.

Stiell foi ministro durante nove anos no seu país, cinco dos quais na pasta da Resiliência Climática e Meio Ambiente, destacando-se pelos "métodos criativos" na "resposta coletiva global à crise climática", referiu a ONU numa nota.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, agradeceu o "compromisso e dedicação" de Espinosa nos últimos seis anos em que dirigiu as principais cimeiras climáticas internacionais e elogiou "as capacidades" de Stiell desenvolvidas ao longo de uma carreira de 33 anos, "com ampla experiência em assuntos bilaterais, regionais e multilaterais".

Engenheiro de formação, Stiell trabalhou 14 anos no setor tecnológico e, no governo granadino, foi também ministro da Educação e Desenvolvimento de Recursos Humanos.