Jornais dividem-se entre o inferno das chamas e o custo de vida infernal

Bom dia. As capas da imprensa nacional nesta quarta-feira, 17 de Agosto de 2022, apostam em várias notícias, entre as quais os fogos que continuam a atacar na Serra da Estrela, mas também no impacto que a crise actual está a ter ou irá ter nos bolsos dos portugueses. Também há uma forte aposta no futebol, nomeadamente com as competições europeias.

No Correio da Manhã:

- "Terra quaimada nas minas de lítio"

- "Área escolhida oara explorações de minério vítimas dos fogos"

- "Ecologistas acreditam que se trata de uma coincidência sem qualquer relação"

- "Dois bombeiros feridos em acidente com carro de Carnaxide na serra"

- "Espanha vai devolver casal de criminosos à Justiça portuguesa"

- "Nélida e Sidney: Tribunal de Madrid deixa suspeitos em prisão"

- "Marcelo ignora contrato de Medina"

- "Preço tabelado após subida de 30%"

- "Schmidt confiante - 'Mostrar que queremos a Champions'"

- "Sporting: Leão vende Matheus Nunes e compra 'low-cost'"

- "FC Porto: Marcano mete reforço de 20 milhões no banco"

- "Professor sem voz obrigado a dar aulas"

- "Mulher apanhada ao fugir do marido com o filho de 5 anos"

- "Começa hoje a maior romaria do Alto Minho"

- "Segurança: Polícias 'perdidos' sobre o uso da força"

No Público:

- "Empresas ficam com 62% dos apoios do PRR à inovação já contratados"

- "Serra da Estrela: O inferno esteve perto, mas o fogo acabou por passar ao lado de Orjais"

- "Património: Pichagem do Padrão dos Descobrimentos sem arguidos"

- "Ordens profissionais: Há bastonários a ganhar 7000 euros, outros nada recebem"

- "Medicina molecular: Equipa de Lisboa associa o açúcar a uma maior imunidade nos intestinos"

- "Brasil: Bolsonaro fala em milagres na cidade onde foi esfaqueado"

No Jornal de Notícias:

- "Fuga de motoristas TVDE para o Algarve faz subir preços em Lisboa e Porto"

- "Serra da Estrela: Terror sem fim à vista"

- "Guarda prisional julgado por introduzir droga em Custóias"

- "Justiça: Casal de assaltantes que semeou pânico fica em prisão preventiva"

- "Porto: Principais atrações já têm mais visitantes do que na pré-pandemia"

- "Varíola dos macacos: Europa estuda esquema para alargar a vacinação"

- "Consumo: vendas de telemóveis mais caros disparam"

- "Guerra: Explosões na Crimeia sem reivindicação"

- "Liga dos Campeões: Benfica em busca da glória e da fortuna frente ao Dínamo Kiev"

- "Clássico: Morita substitui Matheus Nunes no duelo no Dragão"

- "Manchester United: CR/ anuncia que vai revelar a verdade numa entrevista"

No Diário de Notícias:

- "Renda acessível, um hotel, uma escola e uma nova rua: O futuro dos terrenos do Miguel Bombarda"

- "Brasil: Bolsonaro inicia campanha onde 'renasceu' e Lula arranca 'à porta da fábrica'"

- "Sandra Pereira, eurodeputada da CDU: 'O fim da regra da unanimidade vai ser altamente prejudicial para Portugal'"

- "Miguel Oliveira e Sá: 'ARS e ministério falharam na prevenção da crise nas Urgências'"

- "Meteorologia: Previsão do tempo dos próximos dias é 'péssima' para os incêndios"

- "Emprego: Bombeiros, médicos e enfermeiros com maior queda salarial no Estado"

- "Consumo: Vendas de telemóveis crescem 35%. Conheça a nova geração dos modelos dobráveis que estão a conquistar o mercado"

- "História em BD: A bomba que continua a ameaçar-nos"

No Inevitável:

- "'O Estado não pode assobiar para o lado e dizer que não se pode meter na gestão do banco público'"

- "Reformados querem aumentos extraordinários de 2,5 a 3% já em setembro: 'Se não houver aumentos 'as pessoas vão viver uma situação dramática'"

- "China: Polícia detém mulher chinesa que usava um quimono"

- "Aeroportos: Número de passageiros sobe 344% no primeiro semestre"

- "Bairro Alto: Chega questiona inquérito a agentes da PSP"

- "Ucrânia: Explosões na Crimeia abalam moral russa"

- "D. Kiev-Benfica: O jogo que se decide numa cidade chamada barco"

- "Varandas suspenso e multado por lesão da honra de Pinto da Costa"

No Negócios:

- "Notários vão avançar já com procurações 'online'

- "Sérgio Figueiredo renuncia a cargo nas Finanças: 'Fui... por um crime que não cometi'"

- "Jerónimo Martins lidera onda de otimismo no PSI"

- "Cogumelos: Varandas de Sousa próxima do 'break-even'"

- "Trabalho: Emprego público atinge novo máximo"

- "Sustentabilidade 20|30: Em matéria de água, o combate ao desperdício é a prioridade"

No A Bola:

- "Ataque aos milhões"

- "Dínamo Kiev - Benfica: Águia na hora do tudo ou nada europeu"

- "'Cabe-nos mostrar que somos melhores e que queremos jogar a Champions', Roger Schmidt"

- "Pichardo pode sagrar-se hoje campeão da Europa"

- "Benfica disposto a esperar por Horta"

- "Decisão do jogador apresentar queixa à FIFA vista com agrado na Luz"

- "Sporting: Varandas apanha 70 dias por ofensas a Pinto da Costa"

- "Presidente leonino condenado ainda a pagar multa de 13 mil euros"

- "Venda de Matheus Nunes obriga a nova incursão no mercado"

- "FC Porto: Conceição nunca perdeu com o leão enquanto treinador do dragão na Liga"

No Record:

- "Amorim aziado"

- "Treinador desiludido com a venda de Matheus Nunes"

- "D. Kiev -- Benfica: Ramos em dúvida"

- "Avançado ficou no ginásio no treino na Polónia"

- "Viana no mercado"

- "SAD disposta a forte investimento no substituto"

- "Médio viajou ontem para Inglaterra"

- "Varandas suspenso por 70 dias por ataque a Pinto da Costa"

- "Schmidt: 'Temos de manter o nível e mostrar que somos melhores'"

- "Lucescu: 'Benfica comprou jogadores de qualidade, nós dividimos o relvado com crianças"

- "Ricardo Horta num impasse e cada vez mais em risco"

- "João Mário espera que negócio avance"

- "Conceição domador de leões"

- "Sem derrotas com o rival em clássicos de campeonato"

- "United liberta Ronaldo"

- "Português tem luz verde para procurar clube"

E no O Jogo:

- "Pepê vale por três"

- "Polivalência no extremo brasileiro oferece soluções desde o ataque até à defesa"

- "Em Vizela, começou à esquerda do meio campo, passou para a direita e acabou a lateral"

- "Taremi centenário no clássico"

- "Lotação esgotada: Há menos de 2500 bilhetes disponíveis"

- "D.Kiev -- Benfica: 'Temos de manter o nível'"

- "Roger Schmidt confirmou presença de Neres e disse esperar um 'jogo aberto'"

- "João Mário faz campanha: 'Espero que Horta venha'"

- "Braga: 'Banza e Vitinha são casamento perfeito'"

- "Sporting: Al-Musrati volta à agenda dos leões"

- "Varandas suspenso 70 dias por insultos a Pinto da Costa"