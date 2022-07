Sara Cerdas alerta para risco do aumento das desigualdades sociais

O Parlamento Europeu debateu esta tarde as iniciativas da União Europeia (UE) para fazer face ao aumento do custo de vida, incluindo a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

À margem do debate, Sara Cerdas alertou para o risco do aumento das desigualdades sociais face à actual escalada de preços, especialmente em regiões, como a Madeira, onde as percentagens de risco de pobreza já eram das mais elevadas na UE.

A Madeira tem uma percentagem de pessoas em risco de pobreza muito acima da média da UE e nacional - 27,8%. A inflação e o aumento dos preços da energia já estão a ter impactos na vida das famílias e das empresas, pelo que é necessário a UE conter e mitigar esta situação, mostrando liderança neste processo e tirando partido dos instrumentos que tem ao seu dispor, nomeadamente o Fundo Social Europeu (FSE). Importa apoiar estas regiões na aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e no cumprimento dos objetivos da Cimeira do Porto.” Sara Cerdas

“Lutar pelo aumento da taxa de emprego e a redução do número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social, promover a igualdade e a inclusão, reforçar a dimensão social da Europa para também enfrentar os desafios ligados às alterações climáticas e à transição digital, deve continuar a manter-se no topo das prioridades”, acrescentou a eurodeputada.

Sara Cerdas enalteceu ainda o papel que a presidência portuguesa do Conselho da UE teve, através da Cimeira Social do Porto, ao recolocar as questões do bem-estar social no topo da agenda política. “

Após um ano, o desígnio mantém-se, agora exponenciado pela guerra, de até 2030 empregar 78% da população em idade ativa (20-64); participação de 60% de todos os adultos em ações de formação pelo menos uma vez ao ano; e menos 15 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social", concluiu a eurodeputada.