Sara Cerdas entre 12 eurodeputados na Conferência dos Oceanos da ONU

Um grupo de 12 eurodeputados, entre os quais a madeirense Sara Cerdas, das comissões das Pescas, do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e do Desenvolvimento integra a delegação da União Europeia à Conferência dos Oceanos da ONU. Esta conferência vai lançar um conjunto de soluções inovadoras para travar o rápido declínio da saúde dos oceanos.



A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, coorganizada pelos governos de Portugal e do Quénia, acontece num momento em que o mundo enceta esforços para mobilizar, criar e promover soluções que permitam alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável antes de 2030.

Como parte das primeiras fases da Década de Ação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, recentemente lançada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a Conferência vai promover uma série de soluções inovadoras de base científica, destinadas a lançar um novo capítulo na ação global para os oceanos.

Os eurodeputados que representam as comissões do Parlamento Europeu são Pierre Karleskind, presidente da comissão das Pescas, Catherine Chabaud, membro da comissão do Desenvolvimento, e Sara Cerdas, membro da comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar. Participam ainda outros eurodeputados membros destas comissões parlamentares, tais como Gabriel Mato, Nuno Melo, Manuel Pizarro, Carlos Zorrinho, Róża Thun und Hohnenstein, Malte Gallée, Francisco Guerreiro, Marie Toussaint e Ladislav Ilcic.