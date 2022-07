PPM dá os parabéns aos madeirenses e lança farpas ao Governo

No âmbito do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, que se assinala hoje, o PPM Madeira dá os parabéns aos madeirenses que diariamente lutam para o desenvolvimento da Região.

Os cidadãos desta terra é que são os verdadeiros dignos de serem medalhados pelo seu esforço diário de trabalho, com baixos salários e cada vez mais com um custo de vida mais elevado, mas na impossibilidade de agraciar todos com medalhas, o Governo Regional tem poderes para agraciar os madeirenses com uma significativa baixa dos preços dos combustíveis". Coordenador do PPM Madeira, Paulo Brito

No seu entender, "não adianta pedir mais autonomia para a Região e dizer que a Madeira está a ser 'espezinhada' por Lisboa, quando se trata de forma diferente os porto-santenses e deixamos aquele povo um mês sem viagens, isolando a ilha do resto do mundo".

Temos um Governo Regional que governa a culpar tudo e todos pela sua própria incompetência de governabilidade e cada vez mais a dívida da Região a aumentar exponencialmente, ao mesmo tempo que vemos uma oposição 'mansa' que não sabe muito bem o que faz na bancada parlamentar da Assembleia". Coordenador do PPM Madeira, Paulo Brito

Na sua óptica, "não adianta celebrar com toda a pompa e circunstância o dia da Região, quando os principais governantes se 'baldam' às comemorações".

Não adianta celebrar a nossa autonomia com pompa e circunstância, quando o partido do Governo Regional tem em Lisboa deputados que baixam a cabeça ao chefe da bancada parlamentar e não podem reivindicar, por exemplo, que a TAP cumpra com o caderno de encargos a que está obrigada para com a Madeira, quando a Região pode colocar uma ligação ferry a fazer viagens entre a Região e o continente, mas as negociatas entre amizades não estão interessados em ter concorrência no transporte de carga rodada". Coordenador do PPM Madeira, Paulo Brito

Concluiu, dizendo que "há ainda um caminho longo e muitas batalhas a travar para que no futuro o PPM Madeira possa dizer que agora, sim, vale a pena celebrar a nossa autonomia".