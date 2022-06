PSD submete voto de protesto ao Governo da República pelo concurso para linha aérea do Porto Santo

O Grupo Parlamentar do PSD anunciou, hoje, que deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de protesto ao Governo da República, "pelo facto de o caderno de encargos inerente ao concurso público internacional da rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo não corresponder às necessidades dos portugueses residentes no Porto Santo".

"Este concurso foi lançado recentemente e, no caderno de encargos ligado ao procedimento concursal, fica bem patente o desrespeito para com as ilhas da Madeira e do Porto Santo, que o Governo da República materializa, ignorando aquelas que foram as recomendações da Assembleia Legislativa e do Governo Regional, bem como as sugestões do município do Porto Santo e de empresários da área do Turismo daquela ilha", refere o comunicado remetido à imprensa, esta quinta-feira, 30 de Junho.

O PSD lembra que esta rota é "vital para o desenvolvimento económico e social do Porto Santo, sendo crucial que a sua existência dirima as dificuldades de acesso dos residentes, turistas e emigrantes, bem como o distanciamento económico e social que é sentido pelas gentes daquela ilha".

"Estão em causa as necessidades e os anseios de uma população cujo contexto onde se insere agudiza e justifica quer os seus pedidos, quer a urgência de materialização dos mesmos e estamos perante um serviço público inter-ilhas que reforça a necessidade e a responsabilidade do Governo da República em ajustar os princípios e as especificidades daquela realidade à estruturação desta rota", insistem os social-democratas madeirenses, que entendem que o Governo da República "volta a ignorar o carácter insular, arquipelágico e ultraperiférico de um território que padece de desigualdades territoriais e estruturais que o tornam fortemente dependente de acessibilidade externa".