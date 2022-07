Criação de emprego no Brasil diminui 9,75% no 1.º semestre

O Brasil criou 1.334.791 empregos no primeiro semestre do ano, menos 9,75% do que no mesmo período de 2021, informou hoje o Governo.

No ano passado foram criados 1.478.997 empregos.

De acordo com Ministério do Trabalho e Segurança Social, no primeiro semestre de 2022 o emprego aumentou nos cinco principais setores produtivos do país, especialmente nos serviços, onde foram criados 124.534 postos de trabalho.

Em junho, foram criados 277.944 empregos, menos 12,5% do que no mesmo mês de 2021, mas mais 1,2% do que em maio passado, de acordo com dados divulgados pelo Registo Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Segurança Social.