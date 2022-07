Mais de 600 bombeiros combatiam fogos em Vila Pouca de Aguiar e Mirandela às 22:30

Os incêndios nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Mirandela mobilizavam às 22:30 de hoje mais de 600 operacionais, sendo os fogos ativos em Portugal continental que concentravam mais preocupações, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível às 22:30 no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os incêndios em Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) e Mirandela (Bragança), concentravam 606 operacionais, apoiados por 198 viaturas.

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em Revel, Vila Pouca de Aguiar, avançou hoje para Reboredo e Vales, localidades do mesmo concelho.

Durante a tarde, a autarquia de Vila Pouca de Aguiar explicou à Lusa que a frente deste incêndio que causava mais preocupações era a que estava entre as aldeias de Reboredo e Vales.

Pelas 22:30, concentravam-se no local 451 operacionais, com a ajuda de 145 viaturas.

Já o fogo em Vilar de Ouro, São Pedro Velho, no concelho de Mirandela, teve início pelas 12:00 de hoje e mobilizava 155 bombeiros, com o apoio de 53 viaturas.

Também no distrito de Bragança, lavra desde as 20:00 um incêndio na freguesia de Soeira, Fresulfe e Mofreita, concelho de Vinhais, que concentrava 50 operacionais com 15 meios terrestres.

Os restantes fogos ativos em Portugal continental tiveram todos início já na noite de hoje e mobilizavam poucos meios pelas 22:30.

Em Silves, distrito de Faro, mantinham-se no terreno 67 operacionais apoiados por 22 viaturas, apesar do fogo que teve inicio na segunda-feira estar já extinto.

No total, em resolução ou já extintos encontravam-se 32 fogos, que mobilizavam ainda 423 operacionais com 115 viaturas.

O Governo decidiu esta terça-feira que não era necessário voltar a ativar a situação de alerta para responder aos incêndios florestais, uma vez que as previsões meteorológicas apontam para um "quadro normal de verão".