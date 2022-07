Lucro da NOS sobe 15,5% para 85,3 ME no 1.º semestre

O lucro da NOS subiu 15,5% no primeiro semestre do ano, em termos homólogos, para 85,3 milhões de euros, divulgou hoje a operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida.

"O resultado líquido consolidado no segundo trimestre aumentou 2% face ao período homólogo de 2021", para 44,2 milhões de euros, e no conjunto dos primeiros seis meses ascendeu a 85,3 milhões de euros, mais 15,5% que os homólogos 73,9 milhões de euros, adianta a NOS em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas consolidadas cresceram 9,4% no semestre para 742 milhões de euros, "com o segmento das telecomunicações a progredir 7,3% para 721,4 milhões de euros e o segmento de cinemas e audiovisuais a progredir 69,4% para 39,1 milhões de euros", adianta a operadora.

"Considerando o segundo trimestre deste ano, as receitas atingiram 368,4 milhões de euros, valor que compara com 341 milhões de euros verificadas no período homólogo de 2021", acrescenta.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado somou 322,3 milhões de euros, mais 5,1% que um ano antes.

"O bom desempenho das telecomunicações e a retoma da atividade de exibição cinematográfica impulsionaram o crescimento dos resultados operacionais da companhia", prossegue a NOS, apontando que o EBITDA da área de telecomunicações "evoluiu 4,3% para 300,9 milhões de euros, enquanto o segmento de cinema e audiovisuais aumentou 17,8% para 21,4 milhões de euros".

Entre abril e junho, o EBITDA registou um crescimento de 5,4%, em termos homólogos, para 162,8 milhões de euros.

No final de junho, a NOS disponibilizava 10,524 milhões de serviços, um crescimento de 524 mil face ao mesmo período do ano passado. Este crescimento atesta o total compromisso da empresa em proporcionar aos seus clientes um serviço de excelência, e o reconhecimento da qualidade da rede de comunicações da NOS.

No 5G, "tecnologia que a NOS lidera desde o primeiro momento, a Ookla, detentora da plataforma Speedtest, reconheceu a rede da NOS como a mais rápida em Portugal, naquela que foi a primeira distinção 5G atribuída no nosso país".

O número de utilizadores dos serviços NOS "progrediu positivamente em todos os segmentos, com especial destaque para a evolução de clientes convergentes, que ultrapassam já 1,05 milhões, mais 5,9% que há um ano" e os clientes móveis "cresceram 8,7% para 5,529 milhões".

No final do semestre, a NOS prestava 1,652 milhões de serviços de televisão paga e mais de 1,5 milhões de serviços de Internet de banda larga fixa".

O número de serviços convergentes atingia 5,418 milhões em junho, "elevando a penetração de serviços convergentes para 65,8% da base de clientes de acesso fixo".

O primeiro semestre "voltou a ser um período de forte investimento, quer na implementação da rede 5G, quer na rede fixa Gigabit", sendo que em junho a NOS contabilizava 5,187 milhões de casas passadas, mais 4% do que em igual período de 2021.

No segmento empresarial, "a NOS reforçou a sua relevância enquanto acelerador da competitividade das empresas e das organizações. No final de junho, os serviços empresariais totalizavam 1,616 milhões, mais 76,6 mil serviços do que no final do período homólogo de 2021", refere a operadora.

No entretenimento, O primeiro semestre "marcou o regresso dos portugueses ao cinema", tendo a NOS Cinemas vendido "2,584 milhões de bilhetes, valor que compara com 567,7 mil vendidos no mesmo período de 2021".

Com o objetivo de consolidar a sua liderança em inovação e em tecnologia, "a NOS continuou, neste semestre, a reforçar o seu investimento total, excluindo contratos de leasing, licenças de espectro e outros direitos contratuais, 21,9% para 244 milhões de euros nos primeiros seis meses", adianta.

No segundo trimestre, "o investimento total, excluindo contratos de leasing, licenças de espectro e outros direitos contratuais, atingiu 112,6 milhões de euros, valor que compara com 104,1 milhões verificados no segundo trimestre" do ano passado.