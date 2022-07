Portugal 2020 com 75% de execução e 115% de compromisso

O programa Portugal 2020 (PT 2020) atingiu, até ao primeiro semestre, uma taxa de execução de 75% e 115% de compromisso, segundo o último boletim dos fundos.

"O Portugal 2020 atingiu no primeiro semestre de 2022 uma taxa de compromisso de 115% e uma taxa de execução de 75%", lê-se no documento.

Em comparação com março, a despesa executada subiu 681 milhões de euros.

Neste período, a taxa de realização fixou-se em 66% e a de pagamento em 68%.

Por sua vez, a taxa de reembolso está agora nos 104%.

Todos os programas operacionais apresentam taxas de execução superiores a 50%.

Destacam-se, entre outros, o Capital Humano (89%), Compete 2020 - Competitividade e Internacionalização (84%) e o programa operacional Inclusão Social e Emprego (81%).

Com uma dotação global de cerca de 26.000 milhões de euros, o programa PT 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.