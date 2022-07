Politécnico de Coimbra vai atribuir bolsas aos alunos com melhor média de candidatura

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) vai atribuir, no próximo ano letivo, bolsas no valor igual à propina aos novos alunos que tenham a melhor média de candidatura e que tenham escolhido a instituição como primeira opção, foi hoje anunciado.

"Estas bolsas pretendem distinguir o mérito e o esforço individual dos estudantes e a relevância de premiar o trabalho, o empenho, a perseverança e a excelência escolares", refere o IPC em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A informação detalha que as bolsas têm "valor igual ao da propina em vigor no início do ano letivo em que é atribuída e é paga numa só prestação", e os alunos selecionados também vão receber um diploma de mérito.

Nos requisitos está previsto que o estudante deverá ter escolhido o Politécnico de Coimbra como primeira opção e que tenha sido colocado nesse curso.

"Considera-se aproveitamento escolar excecional a entrada no respetivo curso desde que a classificação seja igual ou superior a 17 valores", acrescenta a informação.

Citada na nota de imprensa, a vice-presidente do IPC, Ana Ferreira, destaca que este é o terceiro ano em que a instituição atribui a bolsa de mérito, sendo uma iniciativa a continuar, dado que permite "reconhecer e valorizar os candidatos" que optem por prosseguir estudos naquela instituição.

"Queremos continuar progressivamente a ser a primeira escolha dos candidatos que nos procuram", acrescenta a responsável.

O IPC aponta ainda que as referidas bolsas de mérito referidas podem ser acumuláveis com outras bolsas.