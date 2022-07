Morreu Irina Fernandes, protagonista de reportagem que tocou o país

Morreu Irina Fernandes, a mulher de 38 anos, que foi diagnosticada com cancro da mama incurável, o que resultou na série de cinco reportagens 'Amor Cura', transmitida pela TVI.

Durante dois meses, o repórter Diogo Assunção acompanhou de perto o dia-a-dia de Irina, que abandonou os tratamentos da medicina convencional, na esperança de contrariar o destino que lhe fora traçou.



A notícia da sua morte chega através da famosa página de Instagram que a própria criou para contar a sua história: 'Cancer I Love You'.

"E aqui chegámos. Nesta caminhada vi, ouvi, senti e pensei muito. Tentei muitas vezes e falhei. Tentei tantas outras e consegui. Mas nesta caminhada, nada ficou por fazer e nada ficou por dizer (...) A Irina partiu. Fico eu, tu, ele, nós, vós, eles para contar o que vimos. E o que vimos foi um substantivo e um verbo. Que juntos fazem mais que uma frase. Fazem uma lei universal. Amor cura. O que eu vi foi uma pessoa curar-se e aos outros com amor. Foi o que eu vi. Ela curou-se. Curou-se mesmo. E seguiu para outro plano curada. Sem mágoa, sem cicatrizes, sem dor. Ela sabia. Tinha razão. Amor cura", escreveu o companheiro de Irina, Rui.

No dia 11 de Março de 2020, ao mesmo tempo que a OMS declarava o novo coronavírus como pandemia, Irina recebeu o diagnóstico que viria a mudar a sua vida: cancro da mama com metástase no pulmão, para a medicina incurável.

Em Junho deste ano, a mãe de Santiago (de 11 anos) tinha sido operada a dois tumores metastáticos no cérebro.

Irina acabou por não resistir à doença, mas deixa um legado de luta inspiradora e, sobretudo, amor.