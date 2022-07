O Festival do Marisco, a decorrer até ao próximo domingo, já vendeu mais de duas toneladas de marisco.

"Um sucesso tremendo com muita qualidade", refere o comunicado enviado à redacção.

As doses de marisco vão desde os 6 aos 9 euros, sendo que o arroz de marisco está fixado nos 10 euros. Já o "rei do festival" - o misto de marisco - custa 60 euros, com garrafa de vinho incluída.