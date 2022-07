Santa Cruz atribui mais de 31 mil euros para apoios sociais na área da saúde

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou esta quinta-feira, 21 de Julho, em reunião camarária realizada no Santo da Serra, conceder 31.521,00 euros para apoios sociais na área da saúde.

A autarquia vai suportar pequenas cirurgias de sete munícipes para intervenções nas áreas da oftalmologia e cirurgia vascular, concedendo ainda o apoio à aquisição de medicação a 112 munícipes.

O vereador Miguel Alves, que presidiu à reunião, destacou que o município de Santa Cruz "foi pioneiro na adopção destas medidas na área da saúde, dando assim continuidade a um programa de apoios sociais bastante vasto e que tem definido parte da política municipal iniciada em 2013".

O apoio à medicação abrange famílias carenciadas, tal como o apoio às pequenas cirurgias, numa medida "que visa também ajudar os munícipes de Santa Cruz a saírem das longas listas de espera do Serviço Regional de Saúde", refere a autarquia.

As medidas foram aprovadas por unanimidade, tendo o vereador Brício Araújo, da Coligação Cumprir Santa Cruz, defendido que as medidas nestas áreas "devem estar articuladas com os serviços de saúde da Região e cabimentadas em termos técnicos e orçamentais".