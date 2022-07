Grupo 'Mariachi México Madeira' celebra Dia dos Avós em três instituições de solidariedade do Funchal

No âmbito das comemorações do Dia dos Avós, que se assinala no dia 26 de Julho, o grupo 'Mariachi México Madeira' vai realizar três actuações em três Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Funchal, nomeadamente: Estabelecimento Santa Isabel, pelas 14h45; o Centro Cultural e Desportivo de São José, pelas 15h45; e a Santa Casa da Misericórdia do Funchal, pelas 16h45.

De forma a homenagear todos os avós e idosos será executado um repertório alegre, constituído pelos temas mais emblemáticos da música tradicional mexicana e latino-americana, aos quais se juntam temas populares portugueses (Fado) e um medley de músicas tradicionais madeirenses executados ao estilo mexicano.

Apresentando-se com 7 elementos rigorosamente trajados com a habitual indumentária original mexicana, o grupo pretende agradecer, com muita animação e carinho neste dia tão especial, todo o amor, apoio e dedicação que cada avó e avô tem para com os seus netos, e desta forma expressar o quão importantes são para as suas respetivas famílias.