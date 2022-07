EUA iniciam disputa comercial sobre política energética do México

Os Estados Unidos anunciaram hoje o início de um processo de disputa comercial contra o México, por causa de um desacordo na política energética.

Washington critica o México por ter tomado medidas para favorecer as suas próprias empresas públicas de energia -- CFE para eletricidade e Pemex para gás e petróleo -- em detrimento das companhias privadas norte-americanas. Os Estados Unidos lamentam que isso prejudique o desenvolvimento de fontes de energia limpa e penalize as firmas que investem no México.

Essa mudança na política energética do Governo mexicano tem "impacto nos interesses económicos dos Estados Unidos em vários setores", lamentou a embaixadora norte-americana para o comércio, Katherine Tai.

Isso "desencoraja o investimento de fornecedores de energia limpa e empresas que procuram comprar energia limpa e confiável", acrescentou.

Podem estar ameaçados 10 mil milhões de dólares de investimentos norte-americanos no México, segundo Washington, que afirma que ter tentado -- em vão -- resolver o problema, através do diálogo, com as autoridades mexicanas.

"O Governo do México expressa a sua disposição de chegar a uma solução mutuamente satisfatória durante a fase de consulta", disse hoje o Ministério da Economia mexicano, citado em comunicado.

O procedimento norte-americano faz parte do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), em vigor desde julho de 2021, substituindo o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, na sigla em inglês) de 1994.