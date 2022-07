Reforço Victor Gómez quer "conquistar troféus" pelo Sporting de Braga em 2022/23

O defesa Víctor Gómez, emprestado ao Sporting de Braga pelo Espanyol, afirmou hoje que tenciona "conquistar troféus" pelo clube minhoto, da I Liga portuguesa, e ainda melhorar a "nível individual" ao longo da temporada 2022/23.

Internacional pela seleção sub-21 espanhola, o lateral-direito realçou que o estágio de pré-temporada em curso, no Algarve, está a "servir" para o plantel treinado por Artur Jorge se "adaptar ao ritmo de competição" e à "carga física exigente" que se adivinha, durante uma época em que ambiciona obter títulos.

"Queremos fazer melhor que na época passada no campeonato [quarto lugar em 2021/22] e tentar conquistar troféus, o que não foi possível no ano passado, mas o Sporting de Braga é uma equipa ganhadora e temos que lutar pela conquista de um troféu nesta época", realçou o futebolista de 22 anos, em declarações publicadas no sítio oficial dos 'arsenalistas'.

Víctor Gómez defendeu ainda que o novo clube, detentor de uma opção de compra do seu passe por dois milhões de euros, tem de "lutar para ganhar todos os jogos", como tem acontecido ao longo da pré-época em curso -- a equipa venceu os cinco 'ensaios' até agora realizados -, além de prometer trabalhar para ser "melhor jogador".

Depois de uma temporada em que cumpriu 35 jogos oficiais pelo Málaga, da II Liga espanhola, também emprestado pelos 'azuis e brancos' de Barcelona, o lateral descreveu-se como um "jogador intenso", que "tenta ter o máximo de critério possível", mas está ainda "a adaptar-se à equipa".