Marítimo inicia Liga feminina diante do Benfica

O Marítimo, que repete a presença na Liga feminina de futebol, inicia a competição com a visita ao Benfica, bicampeão em título, ditou ontem o sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A ronda inaugural está agendada para 11 de Setembro, com as 'encarnadas' a receberem as madeirenses, enquanto as 'leoas' se estreiam no reduto do Ouriense.

Só na sexta jornada irá ocorrer o dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica, previsto para 5 de Movembro, em casa das 'leoas', precisamente uma jornada antes de as 'águias' serem as anfitriãs do Sporting de Braga.

Em 2021/22, o Benfica foi campeão e o Sporting ficou em segundo lugar da Liga, conquistando também a Taça de Portugal, enquanto o Sporting de Braga arrecadou a Taça da Liga.

Depois de se ter sagrado campeão na última temporada, o Benfica somou o seu segundo título, igualando o número de troféus do Sporting, num palmarés liderado pelo 1.º Dezembro, com 12 cetros, mais um do que o Boavista.