O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, está infectado com covid-19.

De acordo com a Diocese do Funchal, o bispo encontra-se bem, apresentando apenas sintomas ligeiros, como "febre e tosse", sendo expectável que dentro de cinco dias já poderá deixar o confinamento no Paço Episcopal.

Durante esta tarde, D. Nuno Brás deveria ter marcado presença nas celebrações do 10.º aniversário do Banco Alimentar, mas devido à doença foi substituído pelo cónego Fiel Sousa.