Potenciais adversários do Benfica na corrida à 'champions' empatam na primeira mão

Os dinamarqueses do Midtjylland e os cipriotas do AEK Larnaca, potenciais adversários do Benfica, empataram hoje 1-1, em encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

O vencedor desta ronda vai defrontar o Benfica na terceira pré-eliminatória, faltando depois o 'play-off' de acesso à fase de grupos da competição.

No encontro de hoje, os cipriotas adiantaram-se através do húngaro Adam Gyurcso, aos 81, mas os dinamarqueses reagiram quase de imediato e igualaram volvidos três minutos, por intermédio do dinamarquês Erik Sviatchenko.

As duas equipas voltam a defrontar-se dentro de uma semana, em Larnaca.