Governo da República "teima em negligenciar" a autonomia e direitos insulares

Matérias como a revisão da Lei das Finanças Regionais e da Revisão Constitucional, entre outros dossiês, são "da maior importância" para a Madeira e os Açores, referiu José Prada, em representação do presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, no 25.º Congresso Regional do PSD-Açores.

José Prada, secretário-geral do PSD-Madeira, referiu que a Madeira e os Açores devem ter uma maior capacidade de reivindicação "junto de um Estado que ainda hoje se mantém, infelizmente, centralizador e pouco esclarecido” quanto à valorização das suas regiões autónomas.

Ainda nesta semana assistimos a mais um triste exemplo desta postura centralista e a uma total insensibilidade e falta de respeito perante aqueles que são os direitos fundamentais dos povos insulares, designadamente no que toca à Lei do Mar” José Prada, secretário-geral PSD-Madeira.

Considerou ainda não ser compreensível e aceitável que estas regiões insulares "sejam impedidas de se pronunciar sobre a gestão do seu próprio espaço marítimo", uma decisão que representa "um claro ataque à autonomia".



O centralismo "carece de ser combatido", progressivamente, refere o comunicado enviado pelo partido.

José Prada mostrou-se confiante na articulação que tem vindo a ser estabelecida e nas parcerias que se encontram em curso com os Açores.

Este é o caminho a seguir na defesa dos nossos princípios autonómicos e é nesta base que o partido deve continuar a trabalhar, em nome daqueles que são os seus objectivos políticos e as suas responsabilidades para com o futuro das regiões que governa mas, também, fazendo valer as suas justas reivindicações junto de um Estado que tem muito mais a ganhar se souber acautelar, respeitar e valorizar os seus dois arquipélagos” José Prada, secretário-geral PSD-Madeira.

Na sessão de encerramento o secretário-geral do PSD-Madeira, sublinhou o bom relacionamento entre os Governos Regionais da Madeira e dos Açores, bem como entre os respectivos grupos parlamentares eleitos, apelando à continuidade do trabalho desenvolvido, em conjunto, para a defesa da autonomia e dos direitos dos insulares, algo que considera que "o Governo da República teima em negligenciar".

Pese embora as nossas diferenças, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, enquanto ilhéus e social-democratas, nestas duas regiões autónomas em que o PSD felizmente é poder e aquilo que nos une é, desde logo, a forma como encaramos a política e o compromisso com a nossa população, numa postura bem distinta daqueles que, como o PS, tudo prometem e nada cumprem, mesmo tendo essa oportunidade, como tiveram aqui nos Açores” José Prada, secretário-geral PSD-Madeira.

Concluiu reiterando o empenho e a disponibilidade do PSD-Madeira em fazer parte deste trabalho conjunto e de serem encontradas melhores soluções que sirvam as populações e reforçar a defesa da autonomia.