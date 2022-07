Saiba o que hoje é notícia

O Governo decide hoje se prolonga a situação de alerta devido ao risco de incêndio rural, que termina às 23:59, ou se volta a ativar a contingência, que esteve em vigor até domingo durante sete dias.

A situação de alerta, nível de resposta mais baixo previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, está em vigor em Portugal continental desde as 00:00 de segunda-feira até às 23:59 de hoje, uma vez que as temperaturas baixaram.

Os ministérios da Administração Interna, Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e da Alimentação vão voltar hoje a reunir para e reavaliar a situação, tendo em conta que está previsto um novo aumento das temperaturas a partir de quarta-feira.

Na última semana, o país enfrentou temperaturas elevadas e o dia mais quente foi 13 de julho, em que quase todos os distritos estiveram sob aviso vermelho, o mais grave emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera .

Também foi a 13 de julho que a Proteção Civil registou o maior número de incêndios rurais este ano, num total de 193.

Os incêndios florestais consumiram este ano 43.721 hectares, cerca de 30 mil dos quais desde 08 de julho.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O festival de música ZêzereArts regressa hoje ao formato habitual, fundindo pedagogia, música e património, com o concerto inaugural marcado para o Centro Cultural de Ferreira do Zêzere.

Criado em 2011 pelo maestro irlandês Brian MacKay, em Ferreira do Zêzere, Santarém, o festival alia música a lugares do património português como o Convento de Cristo, em Tomar, o Mosteiro da Batalha, a vila histórica de Dornes e o Castelo de Ourém, que este ano se junta aos palcos do festival.

A Missa em Sol Maior, de Carlos Seixas, a atuação do Ensemble Pulcinella, da violoncelista Ophélie Gaillard, e a apresentação do "Te Deum", de Charpentier, integrada na Temporada Portugal França, destacam-se no programa.

O concerto de encerramento está marcado para 31 de julho, no Claustro D. João III, no Convento de Cristo, com a orquestra do festival.

Os Encontros Sonoros Atlânticos Francisco de Lacerda têm início hoje, em São Jorge, Açores, numa série de concertos que se estende ao continente, até setembro, num programa que inclui várias estreias.

O concerto de abertura conta com as "Lições em Trio", de Francisco de Lacerda, seguido da estreia portuguesa de "Zebra Crossing", de Vasco Mendonça. Os concertos seguintes, a realizar nas ilhas da Terceira e de S. Miguel, preveem igualmente as primeiras audições de "Piccola Suíte", de Sérgio Azevedo, e "Continuum Variations de Antero Ávila, além de obras de Luís Tinoco e Luís Carvalho, entre outros compositores.

O encerramento acontecerá a 17 de setembro, na Biblioteca Nacional, em Lisboa, com a atuação da Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida por Pedro Neves, com obras de Francisco de Lacerda e Maurice Ravel.

DESPORTO

A portuguesa Vera Barbosa vai disputar hoje a qualificação dos 400 metros barreiras nos Mundiais de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos.

Na sua segunda presença em Mundiais, 11 anos depois, a atleta natural de Vila Franca de Xira, de 33 anos, vai procurar melhorar a sua melhor marca do ano, os 56,37 segundos alcançados em Madrid, no passado mês de junho, nas eliminatórias dos 400 barreiras, a partir das 17:15 locais (02:15 de quarta-feira em Lisboa).

Vera Barbosa conseguiu regressar a grandes competições, depois de ter estado nos Jogos Olímpicos Rio2016, sem superar as eliminatórias, e Londres2012, onde chegou às meias-finais e estabeleceu o seu recorde pessoal em 55,22.

A barreirista lusa qualificou-se com a 40.ª posição do 'ranking' mundial, apresentando-se à partida dos 18.ºs campeonatos do mundo com a 36.ª marca do ano, numa hierarquia liderada pela norte-americana Sydney McLaughlin (51,41), campeã olímpica e vice-campeã mundial.

Para avançar para as semifinais, Vera Barbosa tem de ficar entre as quatro primeiras da eliminatória ou alcançar um dos quatro melhores tempos entre as restantes.

Vera Barbosa protagonizou a melhor presença lusa na prova, ao terminar em 24.º lugar em Daegu2011.

INTERNACIONAL

Os presidentes da Rússia, Turquia e Irão reúnem-se hoje em Teerão para discutir o plano turco de uma intervenção armada no noroeste da Síria e a possibilidade de exportação de cereais da Ucrânia.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan espera obter dos presidentes russo, Vladimir Putin, e iraniano, Ebrahim Raisi, aprovação para uma nova operação militar em território sírio para criar uma "zona de segurança" de 30 quilómetros de profundidade ao longo da sua fronteira.

Rússia, Turquia e Irão são três importantes intervenientes na guerra que decorre na Síria desde 2011, com Moscovo e Teerão a apoiarem o regime de Bashar al-Assad e Ancara a fornecer apoio a diversos grupos rebeldes.

Em Teerão, os presidentes russo e turco vão reunir-se para discutir a possibilidade de exportação de cereais da Ucrânia, que foi travada pela invasão russa, ameaçando provocar uma crise alimentar mundial.

LUSOFONIA E ÁFRICA

A diretora executiva do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Judith Kateera, reúne-se hoje com membros do Governo angolano, no arranque de uma visita a Angola, a convite do Ministério das Finanças e que decorre até sexta-feira.

A responsável do BAD terá uma audiência com a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, e respetivos secretários de Estado.

O encontro servirá também para a entrega formal do Prémio "Ministro das Finanças do Ano", atribuído em maio pelo African Banker Awards, evento anual que faz parte do programa oficial das reuniões anuais do BAD.

A visita da diretora executiva do BAD a Angola contempla ainda uma deslocação à província de Cabinda com o objetivo de visitar o projeto do Ministério da Agricultura e Pescas financiado pelo banco.

O projeto "Apoiar a Saúde Reprodutiva, Materna, Neonatal e Infantil rumo a um Sistema Universal de Cobertura de Saúde na Guiné-Bissau (PIMI III)" vai ser lançado hoje na capital guineense, Bissau.

O programa vai ser implementado de forma integrada pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Projeto Saúde Bandim, com o Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau (MINSAP), e propõe uma intervenção de três anos para consolidar os resultados alcançados desde 2013 pelos anteriores Programas UE-PIMI.

O projeto tem como objetivo continuar a contribuir para a redução das taxas de mortalidade materna e de crianças com menos de cinco anos, através de um melhor acesso a cuidados de saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil de qualidade.

A cerimónia de apresentação do projeto vai contar com a presença do ministro da Saúde Pública da Guiné-Bissau, Dionísio Cumba, da embaixadora da União Europeia em Bissau, Sónia Neto, do administrador executivo do IMVF, Ahmed Zaky, e dos representantes da OMS e do Projeto Saúde Bandim.

PAÍS

A ministra da Coesão Territorial é hoje ouvida no parlamento sobre a descentralização de competências, um dia depois de a associação de municípios ter aprovado um acordo com o Governo nas áreas da Educação e da Saúde.

A audição de Ana Abrunhosa, que tutela as autarquias, vai realizar-se na comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da República, na sequência de requerimentos do PSD e do PCP.

Na segunda-feira, a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a socialista Luísa Salgueiro, congratulou-se com o "enorme consenso" alcançado, depois de negociações ao longo dos últimos meses com o Governo.

O acordo foi aprovado por maioria, em conselho geral da ANMP, contando com os votos a favor do PS e do PSD e os votos contra dos autarcas comunistas.

Segundo Luísa Salgueiro, que também é presidente da Câmara de Matosinhos, passa a haver uma comparticipação nas obras de manutenção das escolas em função do número de anos que elas tenham e as refeições escolares passam a ter uma comparticipação por parte do Governo de 2,75 euros. O acordo contempla ainda um mapa, que pode ser revisto, de 451 escolas prioritárias a reabilitar. As despesas com seguros e comparticipações para a ADSE também estão contempladas.

O município do Porto abandonou a ANMP, por querer assumir de forma "independente" e "sem qualquer representação" o processo de descentralização, e outros municípios, como Trofa, Póvoa de Varzim, Vale de Cambra, Pinhel e Coimbra também manifestaram intenção de discutir a saída da associação.

Muitos autarcas consideraram que o envelope financeiro associado à transferência de competências era insuficiente.

Os trabalhadores da Valorsul, empresa responsável pelo tratamento de resíduos nas regiões de Lisboa e Oeste, iniciaram às 00:00 de terça-feira uma greve para exigir aumentos salariais.

A greve iniciou-se às 00:00 de hoje, mas os turnos que começaram antes dessa hora anteciparam a paralisação, que termina às 08:00 de quarta-feira.

Segundo o sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas, que convocou a paralisação, os trabalhadores exigem aumentos salários que compensem o poder de comprar perdido com o aumento da inflação.

Por outro lado, pretendem que a empresa reponha uma proposta, entretanto retirada, que visava o aumento dos dias de férias, de 25 para 27, consoante os anos de casa.

A greve na empresa de tratamento de resíduos afeta a recolha de lixo em Lisboa já esta madrugada, avisou no domingo a Câmara Municipal de Lisboa.

A Valorsul, com cerca de 450 trabalhadores, é a empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos recicláveis e resíduos sólidos urbanos produzidos em 19 concelhos das regiões de Lisboa e Oeste.

Os trabalhadores da Soflusa, uma das empresas que assegura as ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo, iniciam hoje um ciclo de quatro dias de greve.

Na segunda-feira, os trabalhadores da Transtejo, empresa que também assegura as ligações fluviais entre as duas margens, iniciaram um ciclo de greves, de três horas por turno de serviço, que durará até sexta-feira, para reivindicar aumentos salariais.

Num alerta publicado pela Transtejo/Soflusa, na sua página da internet, pode ler-se que está prevista a "interrupção do serviço regular" na Soflusa, devido à greve convocada por organizações sindicais representativas dos trabalhadores.

Assim, vão registar-se interrupções na carreira fluvial do Barreiro para o Terreiro do Paço (Lisboa) entre segunda-feira e 23 de julho, sendo o último barco às 22:25 e o primeiro às 00:05 do dia seguinte.

O mesmo se verifica na carreira fluvial do Terreiro do Paço para o Barreiro, sendo o último barco às 22:50 e o primeiro às 00:30 do dia seguinte.

De acordo com a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), os trabalhadores exigem o aumento dos salários e medidas que combatam a degradação do serviço público, devido à falta de trabalhadores e ao envelhecimento da frota.