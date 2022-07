CS Madeira regressa à 1.ª Divisão Nacional 10 anos após descida

A Federação Portuguesa de Voleibol acaba de confirmar a participação do CS Madeira na Liga LIDL, escalão máximo do voleibol nacional feminino, na época 2022/2023, revelou a Associação de Voleibol da Madeira em nota de imprensa.

A subida deve-se à abertura de uma vaga no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Seniores Femininos, na sequência da desistência do Clube Desportivo das Aves. À luz dos termos regulamentares, o CS Madeira foi admitido a integrar a Liga LIDL na época de 2022/2023, uma vez que foi o 2.º classificado da ‘Série dos Primeiros’ do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão da época 2021/2022.

A equipa madeirense chegou mesmo a participar no ‘Play-Off de Acesso à 1ª Divisão’ (disputado entre o 2.º classificado da 2.ª Divisão e o 13.º classificado da Liga Lidl), frente ao Boavista FC. Os jogos foram realizados nos dias 1 e 7 de Maio de 2022, tendo o Boavista FC vencido o play-off com duas vitórias nos dois encontros realizados.

De acordo com a associação, esta é "a concretização do regresso há muito desejado e perseguido desde a despromoção da 1.ª Divisão Nacional ocorrida na época 2012/2013".

Os sorteios da Liga UNA Seguros e Liga LIDL realizar-se-ão amanhã, pelas 19 horas, na sede da Federação Portuguesa de Voleibol, no Porto.