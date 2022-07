Madeira nomeada para melhor destino de cruzeiros da Europa

Pela primeira vez a Madeira está nomeada para os 'World Cruise Awards', na categoria de melhor destino europeu de cruzeiros.

A disputa pela distinção será entre Atenas, Barcelona, Croácia, Kotor (Montenegro), Lisboa, Londres, Mónaco, Nice, Costa D'Azur, Oslo e Roma. A votação decorre até 7 de Agosto.

Para o secretário regional da Economia, Rui Barreto, estes prémios pretendem "reconhecer, premiar e celebrar a excelência no sector global de cruzeiros. Por isso, só a nomeação, já nos deixa profundamente satisfeitos, pois é o reconhecimento do trabalho realizado na região, em prol do turismo de cruzeiros, que tem permitido à Madeira ocupar um lugar de destaque a nível nacional no que se refere ao número de escalas, assim como de passageiros".

A presidente do conselho de Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), Paula Cabaço, afirma que os últimos dois anos foram "difíceis para a indústria de cruzeiros, devido à pandemia, mas simultaneamente foram pautados por um grande espírito de união e de diálogo entre todos os parceiros do sector, o que tornou possível uma retoma efectiva da actividade" dos portos a partir de Outubro do ano passado.

O Porto do Funchal foi, em 2021, líder nacional no movimento de escalas de navios de cruzeiros, quando comparado os restantes portos, registando 113 escalas, 114.767 passageiros e 70.815 tripulantes.

Durante a época alta (entre Outubro e Maio passado) os Portos da Madeira registaram 294 escalas, mais 17 do que na época comparável de 2018-2019, e 273.699 passageiros, número que ainda não chegou aos movimentos anteriores à pandemia, devido aos condicionalismos impostos pelas próprias companhias.

Já o ano passado ficou marcado pela apresentação da nova assinatura da marca Portos da Madeira - 'Your Safe Port' - que reflecte o novo posicionamento da APRAM no mercado turístico de cruzeiros.

Os prémios 'World Cruise Awards’ foram atribuídos, pela primeira vez, no ano passado. O evento é considerado 'irmão' dos ‘World Travel Awards’, criados em 1993 e considerados os 'óscares do turismo', onde a Madeira já conquistou por oito vezes o galardão de 'Melhor Destino Insular da Europa' e por sete vezes, o de 'Melhor Destino Insular do Mundo'.