Presidente da África do Sul pede acção da Polícia após tragédias no país

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, instou as autoridades de segurança e as comunidades a cooperarem na detenção dos responsáveis pelos ataques armados em várias tabernas, no país, que provocaram pelo menos 21 mortos nas últimas 24 horas.

"Como nação, não podemos permitir que sejamos aterrorizados dessa forma por criminosos, independentemente de onde tais incidentes possam ocorrer", salientou em comunicado o chefe de Estado sul-africano.

"Como governo, cidadãos e estruturas da sociedade civil, todos devemos trabalhar em conjunto ainda mais de perto para melhorar as condições sociais e económicas nas comunidades, reduzir o crime violento e acabar com a circulação ilícita de armas de fogo", adiantou.

Na ótica do Presidente sul-africano: "Cada morte violenta é inaceitável e preocupante, e assassinatos na escala que vimos no Soweto [arredores de Joanesburgo], em Pietermaritzburg [sudeste do país] e anteriormente em Khayelitsha [Cidade do Cabo] devem-nos estimular a um esforço coletivo para construir comunidades e tornar a África do Sul um lugar inseguro para criminosos".

No comunicado, o chefe de Estado sul-africano lamentou a ocorrência dos incidentes, enviando condolências às famílias das vítimas e votos de rápida recuperação aos sobreviventes.

No Soweto, o maior município de Joanesburgo com cerca de dois milhões de habitantes, homens encapuçados armados atacaram na madrugada de hoje uma taberna disparando aleatoriamente com armas automáticas de alto calibre e pistolas de 9mm, provocando pelo menos 15 mortos e 9 feridos, entre 19 e 35 anos, segundo um novo balanço da polícia sul-africana.

O incidente ocorreu cerca das 00:30, hora local, em Orlando Este, na taberna Mdlalose, situada no bairro informal de Nomzamo, horas antes da conferência provincial do ANC Congresso Nacional Africano (ANC), o partido no poder, em Gauteng.

Anteriormente, as autoridades sul-africanas haviam confirmado no local a morte de 12 pessoas e transportaram 11 para o hospital, disse à televisão sul-africana o comissário da polícia de Gauteng Elias Mawela.

A polícia sul-africana confirmou ainda a ocorrência de um outro tiroteio numa taberna em Katlehong, no município de Ekurhuleni, sudeste de Joanesburgo, que provocou dois mortos e pelo menos dois feridos graves.

Em Pietermaritzburg capital da província do KwaZulu-Natal (KZN), sudeste do país, quatro pessoas foram também mortas a tiro numa taberna no sábado, segundo a polícia sul-africana.

Desconhecem-se os motivos dos ataques armados.

Há duas semanas, um tiroteio num bar da cidade de East London, na província do Cabo Oriental, sudeste do país, provocou a morte de 21 jovens durante uma celebração do fim dos exames, segundo as autoridades sul-africanas.

O ANC Governante, que registou uma queda acentuada de apoio eleitoral nas eleições locais do ano passado, enfrenta múltiplos escândalos de corrupção e divisões internas, preparando-se para realizar a sua conferência nacional eletiva em dezembro.