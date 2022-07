Mulher assassinada na Suécia com uma faca em evento político

A polícia sueca informou hoje que uma mulher com cerca de 60 anos foi morta num ataque com uma faca na ilha de Gotland, onde os principais políticos do país estão reunidos durante uma semana.

"Infelizmente, posso dizer-vos que uma mulher sucumbiu aos ferimentos", anunciou o chefe da polícia de Gotland, Fredrik Persson, numa conferência de imprensa.

O ataque ocorreu pouco antes das 14:00, 13h00 horas em Lisboa.

A polícia acrescentou que um homem de 33 anos foi detido pouco depois do incidente, mas recusou-se a indicar um possível motivo.