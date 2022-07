Kiev agradece a Johnson apoio "nos momentos mais difíceis"

A Presidência da Ucrânia agradeceu hoje ao primeiro-ministro britânico pelo apoio nos "momentos mais difíceis" da invasão russa ao país, após Boris Johnson se demitir como líder do Partido Conservador, o que abre caminho para a sua substituição.

"Obrigado a Boris Johnson por entender a ameaça do monstro russo e estar sempre na vanguarda do apoio à Ucrânia", bem como por "assumir as suas responsabilidades nos momentos mais difíceis", escreveu na rede social Twitter o conselheiro presidencial Mykhailo Podoliak.

Ainda na quarta-feira, o Governo britânico anunciou que vai libertar mil milhões de libras (cerca de 1,16 mil milhões de euros) em ajuda militar adicional à Ucrânia para responder à invasão russa, incluindo sistemas de defesa antiaérea e 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados).

Estes novos fundos fazem aumentar a ajuda militar britânica a Kiev para 2,3 mil milhões de libras (cerca de 2,7 mil milhões de euros).

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, demitiu-se hoje da liderança dos conservadores, mas anunciou que vai manter-se na chefia do Governo até ser escolhido um novo líder do partido, que se tornará automaticamente primeiro-ministro.

Três anos após a sua chegada a Downing Street, Johnson, 58 anos, saiu pressionado por uma série de demissões do seu governo e após uma sucessão de escândalos.