90 atletas galardoados na VII Gala Manuel Passos

Com vista a galardoar 90 desportistas, a Câmara Municipal de Machico, promove, esta sexta-feira, 15 de Julho, pelas 19 horas, a VII Gala Manuel Passos, no Fórum Machico.

Os desportistas que estejam a competir em clubes com sede no município serão agraciados pelos resultados desportivos que alcançaram no último ano a nível nacional e internacional.

Ricardo Franco, presidente da autarquia, e Pedro Soares, presidente da Associação Municípios Amigos do Desporto, marcarão presença nesta entrega de prémios.