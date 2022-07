CTT estão a recrutar carteiros

Os CTT – Correios de Portugal estão a recrutar carteiros para, nesta época de Verão, colmatar as ausências de trabalhadores devido a férias.

Para se candidatarem à Bolsa de Carteiros, todos os interessados devem ter no mínimo 18 anos, o 9º ano de escolaridade, carta de condução e, preferencialmente, conduzir motociclos.

A duração dos contratos poderá variar entre os três e sete meses e as contratações irão decorrer para os diversos Centros Operacionais de Portugal continental e ilhas, para funções de Distribuição, Produção e Logística dos CTT.

As contratações estão a ser realizadas entre Maio e Novembro, mas as candidaturas podem ser enviadas durante todo o ano através do site dos CTT, em https://www.ctt.pt/grupo-ctt/carreiras/bolsa-de-carteiros.