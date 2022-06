Morte em voo da TAP rumo ao Brasil obriga avião a voltar atrás

"Um voo da TAP com destino a São Paulo/Guarulhos, no Brasil, teve de regressar ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, após um passageiro ter morrido durante a viagem. Não são conhecidas as causas da morte", noticiou em primeira-mão o Jornal de Notícias há cerca de uma hora.

No entanto, o voo TP81 partira pelas 12h45 horas, tendo sido obrigado a regressar devido à morte de um passageiro a bordo, com a notícia a ser confirmada pela companhia aérea ao referido jornal.

Pelas 15h00, logo após passar a Madeira, o avião inverteu a rota e rumou ao ponto de partida.

"A viagem para o Brasil vai ser retomada assim que as autoridades portuguesas o permitirem, no entanto não há estimativa para quando isso irá acontecer", refere o JN. "Sobre a vítima mortal nada se sabe", acrescentou.