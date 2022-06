Cerca de 60 navios de guerra russos participam em manobras no Báltico

Cerca de 60 navios de guerra, lanchas e navios de abastecimento estão a participar em manobras táticas navais da Frota do Báltico da Marinha Russa, que começaram hoje no Mar Báltico, informou o Ministério da Defesa russo.

"Nos exercícios participam cerca de 60 navios de guerra, lanchas e navios de abastecimento, mais de 40 aviões e helicópteros e até 2.000 unidades de equipamento de guerra da Frota do Báltico", informou o Ministério.

De acordo com o comando russo, as manobras - que ocorrem num momento de alta tensão internacional, devido à invasão russa da Ucrânia - vão durar até 19 de junho.

"No âmbito dos exercícios, os grupos táticos navais da Frota do Báltico deixaram as suas bases e foram estacionados nas áreas de destino no Mar Báltico, para realizar missões de treino para a defesa das comunicações navais e das bases da frota", acrescentou o Ministério russo.

O principal objetivo das manobras é aumentar o nível de preparação das forças e do comando militar da Frota do Báltico.

As manobras foram precedidas por exercícios especiais de abastecimento, bem como por práticas para colocar as forças em estado de alerta máximo.