Programa de regadios com 50% de execução, mas em "velocidade cruzeiro"

A ministra da Agricultura indicou hoje que o Programa Nacional de Regadios apresenta uma taxa de execução "ligeiramente superior" a 50%, estando agora em "velocidade cruzeiro", depois de alguns atrasos iniciais.

"Em relação à taxa de execução do Programa Nacional de Regadios, posso dizer que esta é ligeiramente superior a 50%, sendo que o podemos concretizar até 2025", adiantou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados.

A governante, que falava numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Pescas, notou que, no início do programa, houve uma demora no arranque dos projetos, vincando: "Neste momento, estamos em velocidade cruzeiro".

Sublinhando que foi lançado recentemente um aviso de 127 milhões de euros, Maria do Céu Antunes assegurou que o executivo terá capacidade para a executar o programa no prazo estabelecido.

O Programa Nacional de Regadios tem uma dotação total de 560 milhões de euros.

Na mesma sessão, Maria do Céu Antunes disse ainda que a contratação de técnicos para a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) já teve início, esperando, no âmbito do Orçamento do Estado, "ter capacidade efetiva" para reforçar este organismo.

"Como já foi dito, se continuamos a aumentar os mercados e os produtos que exportamos, isso deve-se ao trabalho deste organismo", sublinhou.