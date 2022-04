Equipa liderada por madeirense chega à primeira Liga em Jersey

A equipa de futebol liderada por Davide Michael, um filho de madeirenses, o Portuguese United FC subiu hoje à primeira divisão da Liga de Futebol da Ilha de Jersey.

O Portuguese United FC jogou esta tarde com o ST Peter Club e, embora tenham perdido o jogo por 4-2, subiram à Primeira Liga.

Davide Michael, que é o presidente do clube e recentemente acumulou as funções de treinador da equipa, disse ao DIÁRIO que fizeram “uma boa época e hoje conseguimos um feito que foi passar para a primeira divisão da Liga em Jersey, que muito honra a comunidade portuguesa.”

O responsável adiantou que o plantel é constituído praticamente por 90 por cento de madeirenses, sendo uns nascidos na Madeira e outros em Jersey, mas filhos de madeirenses.

“Em Jersey temos muitas equipas e que têm boas condições, mas a nossa equipa não tem isso. Nós tivemos de treinar em campos longe do centro da cidade, mas a união do grupo tem sido muito boa e por isso conseguimos alcançar o objetivo a que nos propusemos no início da época”, explicou Davide Michael.

O responsável adiantou ainda que esta vitória é muito importante até mesmo para comunidade portuguesa.

Davide Michael e Fábio Pestana fundaram o Portuguese United FC durante a pandemia e contam com o apoio de várias empresas de portugueses.