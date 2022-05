Brasil apoia Angola na formação agrícola em região com seca extrema

Uma comitiva brasileira esteve durante cinco dias em Angola com o objetivo de apoiar o país africano na formação agrícola familiar e de reservas de alimentos em regiões que sofrem com grave seca, disseram esta segunda-feira à Lusa responsáveis brasileiros.

De 25 a 29 de abril, uma comitiva composta, entre outras, pela Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil (Conab), Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), diagnosticaram os problemas de infraestrutura de produção, processamento, transporte e armazenamento de produtos na Província do Cunene, região localizada no Sul da Angola e que sofre com grave seca.

Presente na comitiva, o gerente de Cadastro e Credenciamento de Armazéns da Conab, Saulo Tomiyoshi Medeiros, explicou à Lusa o Brasil pode contribuir na formação de reserva de alimentos, nomeadamente em produtos como milho, arroz e feijão.

"Eles têm problemas de abastecimentos" e têm necessidade de importar esses produtos, detalhou o responsável.

Através da experiência brasileira, estes responsáveis querem cooperar com esta região angolana de forma que se consigo implementar também uma agricultura familiar, começando pela cesta básica, para que as populações se tornem autossuficientes, explicou também à Lusa, a gerente de Programação Operacional da Agricultura Familiar e Sociobiodiversidade da Conab, Kelma Cruz.

Kelma Cruz revelou ainda que em julho deverá ser assinado um memorando de cooperação entre os dois países lusófonos para que sejam detidos, de forma concreta, projetos e atividades a serem seguidos.