50 operadores de drones formados pelo Comando Operacional da Madeira

O Núcleo de Iniciação à Operação e Experimentação de Sistemas Aéreos Não-Tripulados do Comando Operacional da Madeira, desde que foi activado, formou mais de 50 operadores de drones, oriundos da Direcção Regional do Ordenamento do Território, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, SANAS, Comando de Zona Marítima da Madeira da Autoridade Marítima Nacional, Serviço Regional de Protecção Civil e Polícia de Segurança Pública.

Após a primeira acção de formação que ocorreu em 2021, já foram realizadas nove edições de iniciação à operação em mini drones, onde participaram 47 homens e 4 mulheres, que tiveram o primeiro contacto com sistemas 'Mavic2' e 'Matrice 300 RTK', equipados com múltiplos e diversificados sensores". Comando Operacional da Madeira

Adicionalmente, destaca-se o emprego operacional destes meios em missões reais de utilidade pública, um pouco por todo o país, como foi o caso do reforço ao dispositivo de vigilância contra fogos florestais no Alentejo e no Algarve, em Agosto do ano passado, e a busca de uma pessoa desaparecida na ilha do Pico, nos Açores. No arquipélago da Madeira, foi empregue em duas patrulhas nocturnas de detecção de fogos florestais no âmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais, em 2021 e, recentemente, em São Jorge, na busca em escarpa". Comando Operacional da Madeira

De referir ainda que os operadores do núcleo têm colaborado em iniciativas relacionadas com a recolha de imagens digitais, no âmbito de levantamentos topográficos e cálculo da intensidade das correntes marítimas.