Terrorismo e criminalidade em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. A revista de imprensa nacional, que às quintas-feiras é 'enriquecida' pelas revistas generalistas semanais, traz hoje uma visão ao terrorismo e, em última análise, um enfoque à criminalidade, mas também à saúde e, claro, ao futebol.

Na revista Sábado:

- "A nova cura para as dores de cabeça"

- "Alandroal. Presidente da Câmara dá Avenças a 11 amigos socialistas"

- "Reportagem. Estivemos nas gravações de Herman José"

Na revista Visão:

- "O perigo anda no ar: Seis mil portugueses morrem prematuramente, todos os anos, por causa do que respiram. A asma e outras doenças tornaram-se mais comuns. Fenómenos raros, como o das poeiras do deserto, passaram a frequentes"

- "Especial imobiliário: Os desafios do negócio do alojamento local"

- "Exclusivo 'Time': O que Lula pensa sobre o Brasil e a guerra na Ucrânia"

- "PSD: Semelhanças e diferenças entre Montenegro e Moreira da Silva"

- "Verão 2022: Os festivais que aí vêm"

No Correio da Manhã:

- "Paga 80 mil euros a árbitro do fisco. Selecionador [Fernando Santos] em conflito com finanças por causa do IRS"

- "Massacre na América. Atirador de 18 anos mata 19 crianças e 2 professoras"

- "Relatório de Segurança Interna. Disparam crimes de gangs juvenis"

- "Buscas na justiça. Casa da mulher de Pinho arrombada"

- "Lisboa. Apanhados 60 mil euros a fiscais corruptos da câmara"

- "Moreira da Silva em entrevista: 'PSD não ganha sem recusar diálogo com Chega'"

- "Benfica. Schmidt quer plantel fechado em junho"

- "Sporting. Leão ainda sonha com Pablo Sarabia"

- "Para grupos prioritários. Quarta dose da vacina no final do verão"

- "Orçamento do Estado. Subsídio para vítimas de violência doméstica"

- "Após choque na VCI. 'Rei dos catalisadores' caçado pela PSP"

- "São Tomé. RTP paga 6500 Euro/mês a correspondente"

No Público:

- "'Secretas' portuguesas identificaram jovens radicalizados no jihadismo"

- "Massacre no Texas: Mais 19 crianças mortas não mudam debate da lei de armas nos EUA"

- "Futebol: José Mourinho completa ciclo de conquistas nas provas europeias"

- "Rede ferroviária: Back on Track, o movimento europeu que quer trazer de volta os comboios noturnos"

- "Temporada: Gulbenkian comemora centenário de Iannis Xenakis com vários concertos"

- "Constitucional: Candidato antiaborto não foi a primeira opção para o TC"

- "Entrevista: 'Com Montenegro, o PSD fica mais pequeno'; Moreira da Silva: o PSD 'não está a eleger um director de marketing'"

- "IRS: Benefícios fiscais para os autores estão por renovar"

- "'Reduflação': Como é que o produto é mais caro, se o preço se mantém?"

- "'Partygate': Boris Johnson 'surpreendido e desiludido' com inquérito"

No Jornal de Notícias:

- "Turismo de Portugal diz ao Norte para optar pela Iberia em vez da TAP"

- "Massacre no Texas: América chora novo ataque em escola e relança debate sobre acesso fácil a armas"

- "JN North Festival: Música volta a tocar bem alto junto ao Douro"

- "UEFA: Mourinho, imperador de Roma, conquista Europa"

- "Segurança: Crimes de gangues alastram no Porto e em Lisboa"

- "Há hospitais a rejeitar fármacos que poupam milhões ao SNS"

- "Varíola: Governo admite compra de vacina que ajude a travar a doença"

- "Porto: Parque de São Roque reabre em junho com dois miradouros"

No Diário de Notícias:

- "832 detidos em 2021: Gangues e criminalidade juvenil voltam a escalar"

- "Liga Conferência Europa: Zaniolo tirou o chapéu a Mourinho, único técnico com os 3 troféus UEFA"

- "Ximo Puig: 'Ser valenciano não é ser anti-catalão. Cada um tem a sua identidade'"

- "Diretas: Os caminhos divergentes e cruzados dos candidatos à liderança do PSD"

- "Tiroteio nos EUA: 'A relação com os pares e o acesso às armas facilita um plano destes', dizem os psicólogos"

- "Concertação Social: Mudanças às leis laborais avançam sem subida no valor das horas extra"

- "Lisboa: Fecho da avenida e redução da velocidade não é para já"

No Inevitável:

- "O terror das armas de fogo"

- "MP diz que Manuel Pinho e mulher pagam tudo com notas de 50 euros"

- "Lisboa. Redução de velocidade e corte na Av. da Liberdade dependente de estudos"

- "Ucrânia. Russos avançam para fechar o cerco a Severodonetsk"

- "OE. Livre consegue alargamento do subsídio de desemprego"

- "Habitação. Esforço para comprar casa sobe em dez cidades num ano"

No Negócios:

- "Governo cede a empresas no período experimental"

- "Portugal com margem para subir compras de dívida"

- "AICEP ruma a Frankfurt para namorar PMEs alemãs"

- "Guerra não altera testes de stress climáticos"

- "Santiago Solanas, CEO do Grupo Primavera: 'O nosso 'pipeline' de aquisições é forte'"

- "Rodovia: Executivo espera que gasolineiras não reclamem contribuição"

- "EUA: Fed deve subir juros em mais 100 pontos até final de julho"

No A Bola:

- "Benfica. Ristic já cá está"

- "Roma-Feyenoord (1-0): Lo Speciale"

- "Sporting. Wolves acelera por Palhinha"

- "FC Porto. Gonçalo Borges prestes a renovar"

No Record:

- "Trincão só quer o Sporting. Pressiona Barcelona para facilitar o empréstimo"

- "Ave, Mourinho!. Ganha 5.º título Europeu"

- "Benfica. Ristic já está em Lisboa"

- "FC Porto. Zaidu pode valer 25 MEuro"

E no O Jogo:

- "Olho em Ruiz e Farías: Extremo colombiano e médio argentino estão entre os potenciais reforços sondados pelo FC Porto"

- "Roma-Feyenoord 1-0: Mourinho faz os dois plenos"

- "Benfica: Ristic já cá está"

- "Sporting: Morita assinou ontem"

- "Guarda-redes André Paulo fica mais uma época"

- "Brasil: Palmeiras de Abel bateu recorde da Libertadores"

- "V. Guimarães: Felipe Estrella a caminho"

- "Braga: 'Vem aí um grande clube europeu para o Carmo': Rolando adivinha futuro próximo do ex-colega"