Guerra, educação, metadados e muito mais nos jornais nacionais

Bom dia. Os jornais nacionais de hoje, incluindo os semanários publicados às sextas-feiras, apresentam vários assuntos de relevo.

No semanário Expresso:

- "Entrevista. Até 2 mil professores cedidos em causa: 'Vamos chamá-los de volta às escolas' - João Costa, ministro da Educação"

- "Acórdão do TC permite que processos julgados possam ser reabertos"

- "Creches gratuitas não vão ser para todos"

- "Crise do SEF pode tirar acesso a dados criminais da Europa"

- "Pensões vão ter o maior aumento dos últimos 15 anos"

- "Norman Foster vai ter projeto em Cascais"

- "'Na Ucrânia, há crianças a ficar grisalhas'"

- "Vacinas contra a covid-19 estão a ficar obsoletas"

- "PS e PSD juntos para calar Chega no Parlamento"

- "Movimentos pró-vida desafiam Marcelo no aborto"

- "Regras orçamentais congeladas até 2023"

- "DGS pede atenção por causa do calor"

- "Júdice com medalha de ouro"

- "Moedas rejeita reduzir velocidade"

No Correio da Manhã:

- "Amigo de 'Macaco' mete treinador na Luz. Mediou negócio de Roger Schmidt"

- "'Estou aqui em missão de paz', Costa visita tropas portuguesas na Roménia"

- "Deputado do PS nega suspeita de violação. Queixa contra Pinotes Batista no DIAP do Barreiro"

- "Nova vida no Brasil. Justiça investiga viagens de Sócrates"

- "Marcelo 'escapa' a Pinto da Costa. Primeiro-ministro também não deve ir à final da Taça"

- "Caso Varandas. Sérgio ao ataque: 'A polícia está a mentir'"

- "Leão faz ultimato. Morita desespera Rúben Amorim"

- "Alarme Covid. Direção-Geral da Saúde quer regresso das máscaras"

- "Mulher pede trasladação. Corpo de Rendeiro vem para Portugal"

- "Setúbal. Dois jovens suspeitos de matar e atirar amigo a um poço"

No Público:

- "Fernando Pessoa, por Richard Zenith. Tudo o que não sabíamos sobre o homem que decidiu ser um génio"

- "Portugal negoceia com Alemanha e Polónia distribuição de gás via Sines"

- "Advogada admite. Recurso para tirar Rendeiro da prisão nunca avançou"

- "Entrevista. 'O país precisa de muita coisa além da Defesa', diz Gouveia e Melo"

- "Covid-19. Graça Freitas recomenda máscaras em locais fechados"

- "Guerra na Ucrânia. Bloqueio de cereais ameaça vida de 'milhões de pessoas'"

No Jornal de Notícias:

- "Nem o aumento do preço do tabaco trava o consumo"

- "Neuville dá lição em Coimbra. Belga acelera a fundo na superespecial e lidera Rali de Portugal"

- "Costa condena Rússia pela expulsão de diplomatas portugueses"

- "Funcionários públicos na rua tentam parar país e conquistar melhores salários no Orçamento"

- "Póvoa de Lanhoso. Empresário acusado de falhas na morte de trabalhador"

- "Silves. Motoristas perdem a vida em colisão de camiões"

- "Taça. PSP garante segurança na mata do Jamor"

- "Música. DJ Don Diablo promete novidades no JN North Festival"

- "Direito de resposta. 'Lei da rolha de André Ventura já calou 82 militantes'"

No Diário de Notícias:

- "Henrique Gouveia e Melo: 'Nunca fui adepto do serviço militar obrigatório'"

- "Metadados. Diretor nacional da PJ chama chefias para reunião de emergência"

- "20 anos de Timor Livre. 'País não pode ficar dependente da maldição do petróleo', diz Ana Gomes"

- "Guerra na Europa. António Costa na Roménia com tropas portuguesas"

- "Finanças Públicas. Só se executou 13% do PRR planeado para 2021 porque verba chegou no fim do ano"

- "Martins&Rebelo. Viajar no tempo e recriar a gigante dos laticínios da Península Ibérica"

- "Covid-19. Há mais 244 mil infetados desde o início da pandemia"

- "História favorece Schmidt. Treinadores estrangeiros têm mais títulos no Benfica do que os portugueses"

No Inevitável:

- "Termómetros disparam este fim de semana"

- "Entrevista a João Neto, presidente da Associação Portuguesa de Museologia e rosto do Museu da Farmácia: 'Estamos a bater recordes de idas a museus, mas sobretudo com turistas'"

- "Madre Teresa de Calcutá. O lado sombrio da caridade"

- "Reinfeções de covid-19 aumentaram. Houve 23 mil casos nos últimos dias que até aqui não entravam nos boletins "

- "Maiores de 80 anos esperaram horas para serem vacinados em Carnaxide"

- "PRR. Execução da despesa ficou 'muito aquém' do previsto"

No semanário Novo:

- "Deputado socialista [André Pinotes Batista] investigado por suspeita de violação"

- "Jorge Moreira da Silva: 'Estou preparado para governar a qualquer momento'"

- "Pilotos da TAP Express põem em causa capacidade de diretor para exercer funções"

- "Especialistas explicam quem pode crescer mais: Chega ou Iniciativa Liberal?"

- "Recorde oito 'palavras dadas' que António Costa não honrou"

- "Inês Serra Lopes: 'Fui julgada duas vezes por causa do Freeport, e o José Sócrates não'"

No Negócios:

- "Entrevista a Leonardo Padura: 'Cuba é um país que se está a desmembrar', escritor cubano diz que jovens, hoje, não têm uma ponta de romantismo"

- "Orçamentos na construção com validade de oito dias"

- "Estado compra hotel falido de Vítor Baía"

- "Encargos com juros da dívida no pré-troika"

- "Guerra 'engorda' comissões de 'trading'"

- "Impostos. Fisco aperta controlo às deduções de prejuízos"

- "Sondagem. Jerónimo é o político que mais cai na avaliação"

No semanário Jornal Económico:

- "Entrevista. 'Timor-Leste vai ser um ótimo destino para investimentos portugueses [José Ramos-Horta é hoje empossado Presidente]"

- "Há riscos de acesso indevido a dados fiscais, alerta IGF"

- "Grupo Casais lança-se nos mercados dos EUA e Arábia Saudita"

- "41% das empresas nacionais querem contratar mais, apesar da crise"

- "Tecnologia. Talent Protocol, a startup portuguesa que já captou três milhões e muito ceticismo"

- "Transportes. Arriva garante que 'vai concentrar-se' na atividade da Barraqueiro em Portugal"

- "Papel. Nova Expressão SGPS 'chumba' contas e reabre guerra entre acionistas na Inapa"

- "'A ideia de finanças sólidas, que remonta a Salazar, voltou a fazer carreira', Eduardo Paz Ferreira, presidente do Instituto Europeu"

- "Homenagem ao jornalista e escritor Fernando Sobral (1960-2022)"

No O Jogo:

- "Pepe desafia a história"

- "Sporting. Porro alvo de gigantes de Madrid"

- "Benfica. Soares de Oliveira debaixo de fogo"

- "V. Guimarães - Anderson é reforço"

- "Entrevista. Luís Freire, treinador do Rio Ave, partilha mérito da subida - 'Foi o melhor grupo de sempre'"

- "Mundial. Catar2022 fará história no feminino... Três árbitras e nenhum luso"

No A Bola:

- "Sporting. Euro300 milhões em vendas. Varandas pode atingir número redondo neste defeso"

- "Académica. Da glória à crise"

- "Águia recusa deixar Enzo na Argentina"

- "FC Porto. Vitinha e Francisco, os casos urgentes"

- "FIFA. Árbitros portugueses fora do Mundial"

E no Record:

- "Benfica. Weigl quer sair". Já pediu ao empresário para encontrar clube"

- "Sporting. Em vantagem por Trincão"

- "FC Porto. Pepe à procura do 25.º título"