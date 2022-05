Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Juros disparam no verão. BCE sobe preço do dinheiro em julho e taxas negativas acabam em setembro"

- "Pressão inflacionista faz subir custo dos empréstimos"

- "Números de covid forçam Governo a voltar para os testes gratuitos"

- "Varíola-dos-macacos alastra para Norte e Algarve e atinge 37 pessoas"

- "Julgado em Santarém. Predador engravida filha menor de amante"

- "Guerra na Ucrânia. Putin alvo de tentativa de assassinato"

- "FC Porto. Pinto da Costa pressiona Conceição"

- "Benfica. Schmidt descarta Weigl"

- "Sporting. PSG ameaça levar Amorim"

- "Função pública sem aumento extra"

- "Caça à multa. 8,5 milhões para novas máquinas de radar"

- "Stress nas escolas. Cursos de professores com componente emocional"

- "Endividadas. 20 câmaras municipais impedidas de contratar mais funcionários"

- "A caminho de Fátima. Sobrevivente conta horror em acidente"

- "Abusos na igreja. Ficheiros e cartas dos padres analisados"

Público:

- "Só dez funcionários públicos aceitaram ir trabalhar para o interior do país"

- "Saúde mental: Um terço dos alunos acusa sofrimento psicológico"

- "Conferência: PCP relança debate sobre saída de Portugal da moeda única"

- "Guerra na Ucrânia: Soldado russo condenado a prisão perpétua e Batalhão Azov julgado em Donetsk"

- "Mais do que um fardo para a NATO, Suécia e Finlândia reforçam segurança europeia"

- "2021: APAV registou 84 homicídios, três dos quais crianças"

- "Entrevista: 'Não quero ter um estilo. Luto contra isso', João Pedro Rodrigues estreia o seu novo filme em Cannes, Fogo-Fátuo"

- "Inconstitucional: Lei dos maus-tratos a animais 'chumba' pela terceira vez"

- "Relatório: Penas de morte e execuções voltam a subir pelo mundo"

- "Varíola-dos-macacos: 'É natural que ainda não se esteja a ver o icebergue todo' [especialista]"

- "Pacto de Estabilidade: Bruxelas adia regras que muitos países não iam cumprir"

Jornal de Notícias:

- "Morte de mães no parto atinge nível mais alto dos últimos 38 anos"

- "Cereja rara e cara mas de qualidade: Quebras na produção chegam aos 50%"

- "Bruxelas critica retenção excessiva de IRS que prejudica contribuintes e Finanças"

- "Entrevista a Vitinha [FC Porto]: 'O míster tirou o melhor de mim'"

- "PSG: Amorim junta-se a Conceição na lista de pretendidos"

- "Força Aérea: Recusada integração de militar que ocultou corpo da filha"

- "Covid-19: Teste grátis na farmácia só possível com receita médica"

- "Orçamento: PS trava aumentos intercalares no Estado"

- "Western: BD aposta como nunca nas histórias de cowboys"

Diário de Notícias:

- "Deficiências no serviço militar: Generais admitem recrutamento de estrangeiros para as Forças Armadas"

- "Ucrânia: Três meses de conflito em 7 momentos que marcaram a guerra"

- "Futebol: PSG aponta a Rúben Amorim para treinador. Fábio Carvalho da Zona J até ao Liverpool"

- "PSD a votos: O apelo de Moreira da Silva: escolham as causas, não a pessoa"

- "Universitários: Brexit e covid-19 não travam aumento de portugueses no Reino Unido"

- "BCE: Taxas de juro negativas terminam em setembro"

- "Bruxelas avisa: Subida do salário mínimo sem progressão dos seguintes apaga incentivo para apostar em qualificações"

- "Lisboa: Há cada vez mais crianças a ir a pé para a escola"

Inevitável:

- "Davos. Pandemia e guerra na Ucrânia provocam mais desigualdades: Mais 573 multimilionários e... 263 milhões de pessoas em risco de pobreza"

- "A última lição de Carlos Neto: 'Se não percebermos sentimentos e emoções, não percebemos nada"

- "Maria Antónia Oliveira, biógrafa de Alexandre O'Neill: 'Gostava muito de raparigas, perdia a cabeça, era ciumento, bruto, cruel"

- "OE 2022: PS promete agregar mas sem pôr em causa 'contas certas'"

- "Monkeypox: OMS associa vírus a raves em Espanha e na Bélgica"

- "Ucrânia começa a punir crimes russos e a 'memorializar' os seus heróis"

- "EUA: Biden avisa que irá 'defender' Taiwan em caso de invasão chinesa"

- "Cavaco e a mulher apanharam covid mas já estão a recuperar"

Negócios:

- "Novos donos da Brisa já receberam 248 milhões"

- "Três meses de conflito na Ucrânia: Os tabus que caíram com a guerra"

- "Socialistas e liberais dão negas a aumentos no Estado"

- "UE quer travão na fatura com salários públicos"

- "Centeno vê 'momento complexo' para bancos centrais"

- "Radar África: José Eduardo dos Santos, o rei que se tornou peão"

O Jogo:

- "Pinto da Costa aponta ao futuro no dia em que o plantel do FC Porto foi entregar as taças ao museu: 'Havemos de vir aqui mais vezes'"

- "Otávio já aponta ao regresso"

- "Benfica: Schmidt entra ao serviço"

- "Sporting: Amorim na lista do PSG"

- "Braga: Artur Jorge apresentou-se com a promessa de 'jogar para ganhar': 'Chego por convicção e mérito'"

- "Europeu sub-17: Portugal perdeu [1-3] com a Dinamarca, mas está nos quartos: Um susto que serve de aviso"

Record:

- "Amorim fiel. Quer ficar em Alvalade apesar da cobiça dos tubarões"

- "Benfica. Schmidt chega hoje"

- "FC Porto: 'O meu mérito é juntar os melhores', Pinto da Costa agradece a quem concretiza os seus sonhos"

- "Fernando Madureira banido por 5 meses. Tribunal da Relação confirma castigo"

- "Entrevista Vasco Seabra, treinador do Marítimo: 'Vitinha é um extraterrestre'"

A Bola:

- "Nova era. Schmidt chega hoje a Lisboa e o Benfica quer começar já a virar a página"

- "Sporting. Amorim não sai"

- "'Saio de consciência tranquila', João Virgínia faz balanço positivo de uma época à sombra de Adán"

- "FC Porto. 'Comigo ou sem mim, serão campeões mais vezes', Pinto da Costa na entrega dos troféus ao museu"

- "Europeu-sub-17: Vem aí a Espanha nos quartos"