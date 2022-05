Apostador do Euromilhões conquista jackpot de 51 milhões de euros

O concurso n.º 041/2022 do Euromilhões contemplou um apostador no estrangeiro com um jackpot de cerca de 51 milhões de euros (50.656.220 euros).

Já o segundo prémio foi entregue a um apostador, também fora de Portugal que irá arrecadar um total de 537.399,72.

Três apostadores 'festejaram' o terceiro prémio, sendo que cada um levará para casa um total de 41.866,38 euros.

De referir que chave vencedora do concurso desta terça-feira, é composta pelos números 10 - 13 - 27 - 36 - 37 e pelas estrelas 2 e 10.