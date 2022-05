Sara Cerdas alerta para importância da saúde mental dos profissionais de saúde

Sara Cerdas chefiou esta semana a missão do Parlamento Europeu à 75.ª Assembleia Mundial de Saúde, em Genebra. Na ocasião a eurodeputada alertou para a importância de definir uma estratégia coordenada para salvaguardar a saúde mental dos profissionais de saúde, considerando que “existe um grande desgaste físico e mental, que resulta da enorme carga e pressão, após dois anos de combate pandémico”.

“Dois anos volvidos de pandemia, as estatísticas revelam dados preocupantes sobre a saúde mental dos profissionais de saúde: burnout, sintomas depressivos e transtorno de stress pós-traumático. Urge, por isso, salvaguardar os nossos profissionais de saúde, o seu bem estar físico e mental, e de alinhar uma estratégia coordenada que responda a este flagelo."

Ao longo de três dias de missão, Sara Cerdas esteve reunida com o Dr. Tedros Adhanom, que renova o mandato como Director-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), com Directores Regionais da OMS, e diversos directores e peritos de diferentes departamentos da Organização. O último dia de missão foi reservado para reuniões com Organizações Não Governamentais.

Sobre o balanço, a eurodeputada enaltece que “a Assembleia deixou evidente que a União Europeia tem sido líder na saúde global e na prevenção de doenças através da sua legislação. A missão foi muito enriquecedora para os trabalhos no âmbito de políticas de saúde no Parlamento Europeu, pois deliberamos sobre como fortalecer e melhorar a nossa acção e resiliência, com um objectivo sempre presente: o de mais e melhor saúde para todos os cidadãos”.

A 75.ª Assembleia Mundial de Saúde decorre até ao dia 28 de maio. O órgão decisório da OMS reúne anualmente os ministros de saúde de todo o mundo e actores mundiais de relevo na área da saúde para trocar sinergias e alinhar prioridades e estratégias globais em saúde. Em missão esteve uma comitiva do Parlamento Europeu, de 4 deputados, chefiada por Sara Cerdas, entre os dias 23 e 25 de Maio.