Jornais com olhar ao futebol, à guerra, à covid, à corrupção e ao turismo

Bom dia. Estas são as principais notícias que marcam os jornais nacionais de hoje, quarta-feira, 25 de Maio de 2022.

No Correio da Manhã:

- "Armadilha da PJ caça fiscais da câmara. Apanhados com envelopes de dinheiro"

- "Benfica. Schmidt feliz 'Num dos melhores clubes do mundo'"

- "Juiz de Tribunal de Família acusado de violência doméstica"

- "Divórcio litigioso em Viseu. Magistrada fez queixa do marido e relata maus-tratos"

- "Diz Moedas ao CM. Fechar Avenida significa despedir pessoas"

- "Guerra na Ucrânia. Três meses de inferno"

- "Novo Recorde Mundial nas ondas da Nazaré"

- "Sporting. Milhões de Rafael Leão pagam avançado"

- "FC Porto. Dragão recusa saída de Marchesín sem retorno"

- "Empréstimo. Juros queimam 8,28 milhões da SAD das águias"

- "Pandemia. Sexta vaga custa 30 milhões de horas"

- "Impostos. Carga fiscal de 41,8% sobre os trabalhadores"

- "Última hora. Massacre em escola primária do Texas"

No Público:

- "Emigrantes que regressaram em 2021 não sabem como obter redução no IRS"

- "Três meses de guerra: Ofensiva russa no Donbass entra na sua fase mais decisiva"

- "Daniel Libeskind: Um museu é o que acontece a quem o visita"

- "O partido e o futuro: PSD questiona eleição direta e abre portas a primárias"

- "Risco alimentar: Portugal está a usar pesticidas perigosos na fruticultura"

- "Violência na América: Tiroteio no Texas mata 14 crianças e uma professora"

- "Camas em falta: Único hospital prisional do país sem vagas para doentes mentais"

No Jornal de Notícias:

- "Farmacêuticas atingem lucros astronómicos com a covid-19"

- "Três mil alunos fazem prova de aferição no computador"

- "Programa que paga medicamentos a pobres baixa custo do SNS"

- "Benfica: Schmidt aposta forte nos jogadores formados no Seixal"

- "Entrevista: 'As pessoas estão cansadas da política superficial, do soundbyte': Moreira da Silva, candidato a líder do PSD"

- "Esquema de faturas falsas desvia milhões de fundos europeus"

- "Porto: Idoso elogia senhora e cai em burla milionária"

- "OCDE: Portugueses castigados com mais impostos"

- "TGV: Porto-Lisboa numa hora e um quarto em 2028"

- "EUA: Jovem atirador mata 14 pessoas e um professor numa escola"

- "Braga: Protecção de menores seguia bebé abandonado"

No Diário de Notícias:

- "Turismo exige ficar de fora das 'multas' por excesso de contratos a prazo"

- "100 anos de Ribeiro Telles: 'Gonçalo é muito mais do que Lisboa, o seu pensamento é universal"

- "Apoio a agricultores: Despacho já estava assinado mas executivo só avançou agora"

- "Dia de África: À procura de soluções para escrever a própria história"

- "Sucessão: Montenegro pede PSD 'popular e interclassista'"

- "Orçamento 2022: De ideias 'bacocas' a 'manhosas' vai-se votando a proposta"

- "Ângela Lemos: 'Politécnico de Setúbal chegará a Sines', diz presidente"

- "Cinema: 40 anos de E.T. - O Extraterrestre"

- "Benfica: Schmidt chegou e admite ajustes"

No Inevitável:

- "Rússia com falta de tropas"

- "Carlos Carreiras no i: 'Rio transformou o PSD numa caricatura de partido'"

- "Jason Halford, presidente da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade: 'As pessoas que vivem com obesidade internalizam isso e acabaram por se autoestigmatizar'"

- "Estudo da Deco: 40% dos portugueses dizem não ter poupanças que lhes permitam superar um agravamento da crise"

- "OE 2022: Falou-se em 'fraude' e circularam papéis com a definição da palavra 'hipócrita'"

- "Showroom: PJ constitui 37 arguidos após 54 mandados de buscas"

- "Parlamento: Propostas para eliminar vistos gold chumbadas"

- "Camille Vasquez: A advogada de Depp que saltou para a ribalta"

No Negócios:

- "Estado arrisca ter de devolver 2,6 mil milhões a gasolineiras"

- "Regresso ao carvão? Portugal não quer voltar atrás"

- "Lisboa emerge da guerra como a 7.ª melhor bolsa"

- "Grupo MSC: Maior armador do mundo compra start-up portuguesa"

- "Papel: Inflação e 'zero covid' na China preocupam Navigator"

- "Ações: Setor mineiro sobe à primeira liga do ranking dos dividendos"

No Record:

- "Jura de amor. Schmidt chegou, começou a trabalhar e espalhou simpatia"

- "Ristic certo por 3 épocas. Águia oferece ao River percentagem na venda de Enzo"

- "Sporting. Matheus Reis aumentado"

- "FC Porto. Semedo espera o sim de Conceição"

- "Conference League. Roma-Feyenoord: Mourinho em busca do 5.º título europeu"

No A Bola:

- "Amor à primeira vista. Roger Schmidt confessa admiração pela águia e fala ao coração dos benfiquistas"

- "Sporting. Palhinha e Matheus Nunes na porta de saída"

- "FC Porto. Relatório Conceição"

- "José Mourinho quer ser o terceiro treinador a ganhar três provas europeias"

E no O Jogo:

- "Conceição é unânime: Inquérito O JOGO a personalidades do universo FC Porto no balanço a 2021/22"

- "Benfica: Schmidt chega com confiança"

- "Sporting: Alarme no miolo: Assédio a Palhinha e Matheus Nunes pode obrigar a redesenhar o meio-campo"

- "Braga: 'Artur Jorge vai bater recordes': Fransérgio aposta no novo técnico e na conquista das Taças"

- "V. Guimarães: Ogawa a chegar"

- "Roma-Feyenoord: Mourinho pela história: Final da Conference League pode valer quinto título europeu da carreira"