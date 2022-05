Euro cai e segue no patamar de 1,04 dólares

O euro caiu hoje e voltou a negociar abaixo de 1,05 dólares, quando se mantêm as preocupações com a inflação, que estabilizou em 7,4% em abril na zona euro.

Às 18:20 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0477 dólares, quando na terça-feira ao fim da tarde seguia a 1,0546 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0523 dólares.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, questionada na Alemanha sobre as consequências da subida do dólar, sublinhou que Washington mantém o compromisso de uma taxa de câmbio "determinada pelo mercado" já que é esse o "melhor modelo".

Segundo a responsável norte-americana, é natural que muitos investidores se refugiem no dólar em tempos de incerteza.

Após as declarações de Yellen, a moeda europeia baixou ligeiramente.

A taxa de inflação homóloga da zona euro ficou em 7,4% em abril, o mesmo nível que tinha alcançado em março, mas atingiu um novo recorde na União Europeia (UE) ao ultrapassar a barreira dos 8% (8,1%), indicou hoje o Eurostat.

Divisas...............hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,0477.................1,0546

Euro/libra............0,84753...............0,84489

Euro/iene.............134,40.................136,41

Dólar/iene............128,29.................129,36