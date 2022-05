Euro ganha terreno face ao dólar antes de decisões da Fed

O euro subiu hoje face ao dólar, antes de serem anunciadas as decisões da reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana.

Às 17:41 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0542 dólares, quando na terça-feira ao final da tarde seguia a 1,0515 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0531 dólares.

Depois de ter negociado muito perto de 1,0560 dólares, o euro perdeu algumas posições, mas sempre acima dos valores registados no dia anterior.

Os mercados aguardam as decisões do banco central dos Estados Unidos, que termina hoje uma reunião de dois dias e pode anunciar uma subida de 50 pontos base nas suas taxas de juro, no âmbito de uma estratégia mais agressiva para controlar a escalada da inflação.

Divisas...............hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,0542.................1,0515

Euro/libra............0,84428...............0,84180

Euro/iene.............137,10.................136,88

Dólar/iene............130,05.................130,19