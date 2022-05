Bolsa de Lisboa segue descidas da Europa e cai 0,88%

A bolsa de Lisboa acompanhou hoje as descidas das principais praças europeias e encerrou em baixa, tendo o índice PSI recuado 0,88% para 5.831,68 pontos, com a Galp a liderar as quedas.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, três subiram e 12 desceram. A Galp caiu 2,10% para 10,97 euros, um dia após ter anunciado que obteve um resultado líquido de 155 milhões de euros no primeiro trimestre, face aos 26 milhões de euros do período homólogo de 2021.

Nas subidas, a Corticeira Amorim esteve em destaque, ao avançar 6,63% para 10,46 euros, depois de ter apresentado resultados na terça-feira.

A empresa divulgou que o seu lucro aumentou 25,9%, para 20,1 milhões de euros, no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2021 e as vendas subiram 32% para 264 milhões de euros.

No resto da Europa, Milão caiu 1,40%, Paris 1,24%, Madrid 1,04%, Londres 0,90% e Frankfurt 0,49%.