Quase mil milhões de dólares para vítimas de colapso de prédio na Florida em 2021

Sobreviventes e familiares de vítimas do desabamento de um prédio na Florida (EUA), que matou 98 pessoas em 2021, vão receber pelo menos 997 milhões de dólares de indemnização, segundo um acordo negociado pelo tribunal, confirmou um dos advogados.

O prédio de doze andares desabou parcialmente a meio da noite de 24 de junho em Surfside, no norte de Miami Beach.

Aos 997 milhões, somam-se "mais cerca de 100 milhões de dólares que vamos recuperar para as vítimas", acrescentou o advogado de uma das partes civis, Carlos Silva, à AFP.

O acordo, anunciado hoje por um tribunal do condado de Miami-Dade, encerra uma ação conjunta contra várias entidades.

Entre elas estão os promotores de um projeto de construção nas proximidades, que foram acusados ??de terem contribuído para o colapso do edifício com as vibrações geradas por esta obra.

Um adolescente resgatado nas primeiras horas foi o único dos habitantes presentes no prédio durante o desastre salvo pelos socorristas, que trabalharam nos escombros durante um mês.

As razões para o colapso do edifício, chamado Champlain Towers South e com vista para a orla de Surfside, ainda não foram estabelecidas com certeza, mas os primeiros elementos da investigação revelaram que a estrutura do edifício estaria degradada em alguns locais.