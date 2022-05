Produção automóvel cai 16,3% até Abril para 93.266 veículos

A produção automóvel caiu 16,3%, entre janeiro e abril, para 93.266 veículos, segundo dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal hoje divulgados.

"Em termos acumulados, no primeiro quadrimestre de 2022, saíram das fábricas instaladas em Portugal 93.266 veículos, ou seja, menos 16,3% do que em igual período do ano anterior", indicou, em comunicado, a ACAP.

Em abril, foram produzidos 22.831 veículos automóveis, menos 17,1% do que no período homólogo.

Por tipologia, nos primeiros quatro meses do ano, a produção de ligeiros ascendeu a 69.151 unidades, um recuo de 23,4%.

O mercado de ligeiros de mercadorias cresceu 15,4%, neste período, para 22.866 veículos.

Já a produção de veículos pesados cedeu, no período em causa, 6% atingindo 1.249 unidades.

"A informação estatística relativa ao ano de 2022 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 97,7% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa", apontou a associação.

De acordo com o documento, a Europa (94,6%) continua a liderar nas exportações dos veículos fabricados em Portugal.

Em destaque estão França (20,1%), Alemanha (19,9%), Itália (13,5%) e Espanha (8,6%).

No que se refere à montagem, em abril, foram montados dois veículos pesados, um recuo de 91,7% face ao mesmo mês de 2021.

Até abril, a montagem de veículos pesados perdeu 78,3%, em comparação com os primeiros quatro meses de 2021, para 20 unidades.

Pelo quarto mês consecutivo, só foram montados veículos pesados de passageiros.

No acumulado de janeiro a abril, 95% dos veículos montados em Portugal foram exportados, ou seja, 19 unidades, que tiveram a Alemanha como destino.